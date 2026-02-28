Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує народ Ірану, а не режим. Він зазначив, що позиція України щодо Ірану базується на нормах міжнародного права.

Про це Андрій Сибіга сказав, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у суботу, 28 лютого.

Сибіга про позицію України щодо Ірану

Очільник дипломатичного відомства зазначив, що Україна підтримує іранський народ, а не режим Ірану.

Водночас Сибіга наголосив, що позиція України щодо Ірану залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права.

За його словами, іранський режим десятиліттями дестабілізує регіон, підтримує воєнізовані угруповання та системно порушує права людей. Водночас Україна підтримує саме іранський народ, який зазнає репресій.

Сибіга наголосив, що режиму неодноразово надавали можливості для дипломатичного врегулювання.

Також він зауважив, що МЗС України завчасно видало необхідні попередження для громадян України з рекомендаціями залишити територію Ірану та інших потенційно небезпечних країн.

Нагадаємо, що у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. В оборонному відомстві Ізраїлю назвали це "превентивною атакою".

Своєю чергою, Іран також атакував Ізраїль у відповідь, запустивши балістичні ракети.

Також сьогодні американський лідер Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. Очільник Білого дому заявив, що загрозу з боку іранського режиму буде знищено.