Україна
Зеленський висловився про дії проти режиму в Ірані

Зеленський висловився про дії проти режиму в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:43
Зеленський зробив заяву щодо дій проти режиму в Ірані
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би дії проти режиму в Ірані, а не проти народу. Водночас він зазначив, що переговори завжди є кращим варіантом.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

Читайте також:

 Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що підтримав би операцію, оскільки іранський режим роками порушує права людини, а громадяни країни зазнають репресій, зникнень і страт. Водночас Зеленський наголосив, що переговори завжди є кращим варіантом, хоча висловив сумнів у щирості намірів нинішньої влади Ірану. 

Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори — краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею. Не впевнений. Але, побачимо. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США Іран переговори війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
