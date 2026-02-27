Зеленський зробив заяву щодо дій проти режиму в Ірані

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би дії проти режиму в Ірані, а не проти народу. Водночас він зазначив, що переговори завжди є кращим варіантом.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

Реклама

Читайте також:

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що підтримав би операцію, оскільки іранський режим роками порушує права людини, а громадяни країни зазнають репресій, зникнень і страт. Водночас Зеленський наголосив, що переговори завжди є кращим варіантом, хоча висловив сумнів у щирості намірів нинішньої влади Ірану.

Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори — краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею. Не впевнений. Але, побачимо.

Новина доповнюється...