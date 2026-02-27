Видео
Главная Новости дня Зеленский высказался о действиях против режима в Иране

Зеленский высказался о действиях против режима в Иране

Дата публикации 27 февраля 2026 17:43
Зеленский сделал заявление относительно действий против режима в Иране
Срочная новость

Зеленский: Поддержал бы действия против режима в Иране, а не против народа

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что поддержал бы операцию, поскольку иранский режим годами нарушает права человека, а граждане страны подвергаются репрессиям, исчезновениям и казням. В то же время Зеленский отметил, что переговоры всегда являются лучшим вариантом, хотя выразил сомнение в искренности намерений нынешних властей Ирана.

Читайте также:

Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры - лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Не уверен. Но, посмотрим.

Новость дополняется...

