Главная Новости дня Зеленский осудил террористический режим в Иране — обращение

Зеленский осудил террористический режим в Иране — обращение

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:35
Зеленский осудил террористический режим в Иране - обращение
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку народам, которые ценят свободу и готовы бороться за нее. Он обратил внимание на ситуацию в Иране, где, по его словам, массово убивают людей, а режим страны активно способствует распространению войны и насилия как в регионе, так и в мире.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 2 февраля.

Читайте также:

Зеленский об Иране

Зеленский подчеркнул, что Украина не забудет ни одного "шахеда", которые наносят удары по украинским городам, селам и людям. Он также отметил тех европейцев и иранцев, которые выступают за принципиальную и активную позицию в отношении Ирана и поддерживают Украину.

Президент сообщил, что фактически согласовано решение Евросоюза о признании террористической одной из ключевых организаций иранского режима — Корпусом стражей исламской революции. Европейские процедуры еще продолжаются, а Украина уже приняла собственное решение и определила эту организацию террористической.

"Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения - ни один не должен выиграть", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Иран начал тайно восстанавливать поврежденные ядерные объекты — сейчас режим вероятно перемещает ядерные материалы, в то время, как напряженность между США и Тегераном растет.

А до этого сообщалось, что в США рассматривают сценарий силового вмешательства против Ирана.

Владимир Зеленский Иран
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
