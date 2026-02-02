Зеленский осудил террористический режим в Иране — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку народам, которые ценят свободу и готовы бороться за нее. Он обратил внимание на ситуацию в Иране, где, по его словам, массово убивают людей, а режим страны активно способствует распространению войны и насилия как в регионе, так и в мире.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 2 февраля.
Зеленский об Иране
Зеленский подчеркнул, что Украина не забудет ни одного "шахеда", которые наносят удары по украинским городам, селам и людям. Он также отметил тех европейцев и иранцев, которые выступают за принципиальную и активную позицию в отношении Ирана и поддерживают Украину.
Президент сообщил, что фактически согласовано решение Евросоюза о признании террористической одной из ключевых организаций иранского режима — Корпусом стражей исламской революции. Европейские процедуры еще продолжаются, а Украина уже приняла собственное решение и определила эту организацию террористической.
"Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения - ни один не должен выиграть", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что Иран начал тайно восстанавливать поврежденные ядерные объекты — сейчас режим вероятно перемещает ядерные материалы, в то время, как напряженность между США и Тегераном растет.
А до этого сообщалось, что в США рассматривают сценарий силового вмешательства против Ирана.
Читайте Новини.LIVE!