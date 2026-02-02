Відео
Головна Новини дня Зеленський засудив терористичний режим в Ірані — звернення

Зеленський засудив терористичний режим в Ірані — звернення

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:35
Зеленський засудив терористичний режим в Ірані — звернення
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку народам, які цінують свободу та готові боротися за неї. Він звернув увагу на ситуацію в Ірані, де, за його словами, масово вбивають людей, а режим країни активно сприяє поширенню війни та насильства як у регіоні, так і у світі.

Про це голова держави повідомив у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Читайте також:

Зеленський про Іран

Зеленський підкреслив, що Україна не забуде жодного "шахеда", які завдають ударів по українських містах, селах і людях. Він також відзначив тих європейців і іранців, які виступають за принципову та активну позицію щодо Ірану і підтримують Україну.

Президент повідомив, що фактично погоджено рішення Євросоюзу про визнання терористичною однією з ключових організацій іранського режиму — Корпусом вартових ісламської революції. Європейські процедури ще тривають, а Україна вже ухвалила власне рішення і визначила цю організацію терористичною.

"Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження — жоден не повинен виграти", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об’єкти — наразі режим імовірно переміщує ядерні матеріали, у той час, як напруженість між США та Тегераном зростає.

А до цього повідомлялось, що у США розглядають сценарій силового втручання проти Ірану.

Володимир Зеленський Іран
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
