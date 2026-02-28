Алі Хаменеї мертвий, заявив Трамп

Алі Хаменеї загинув — Трамп звернувся до Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї мертвий. Він також додав, що багато представників КВІР, армії та інші більше не хочуть воювати, і шукають захисту у Вашингтона.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про загибель Хаменеї
"Хаменеї, один із найзлісніших людей в історії, мертвий. Це не тільки справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, убитих або понівечених Хаменеї і його бандою кровожерливих головорізів", - пише Трамп.
Він наголосив, що аятола не зміг уникнути розвідки і високотехнологічних систем стеження, і за спільної роботи США та Ізраїлю - ні Хаменеї, ні інші лідери, вбиті разом із ним, - нічого не змогли зробити.
Новина доповнюється...
