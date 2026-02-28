Відео
Алі Хаменеї загинув — Трамп звернувся до Ірану

Алі Хаменеї загинув — Трамп звернувся до Ірану

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 23:53
Алі Хаменеї мертвий, заявив Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї мертвий. Він також додав, що багато представників КВІР, армії та інші більше не хочуть воювати, і шукають захисту у Вашингтона.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про загибель Хаменеї

"Хаменеї, один із найзлісніших людей в історії, мертвий. Це не тільки справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, убитих або понівечених Хаменеї і його бандою кровожерливих головорізів", - пише Трамп.

Він наголосив, що аятола не зміг уникнути розвідки і високотехнологічних систем стеження, і за спільної роботи США та Ізраїлю - ні Хаменеї, ні інші лідери, вбиті разом із ним, - нічого не змогли зробити.

 

 

Новина доповнюється...

Іран Ізраїль війна вбивство Дональд Трамп ліквідація
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
