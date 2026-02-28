Атака на резиденцію лідера Ірану — чи вижив Хаменеї

Удар по резиденції лідера Ірану — що відомо про долю Хаменеї
Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 15:53
Термінова новина
Наразі доля лідера Ірану після атаки на його резиденцію невідома.
Доля аятоли Хаменеї після удару США та Ізраїлю невідома, — Jerusalem Post
За словами ізраїльських чиновників, Алі Хаменеї був відрізаний від будь-якого зв'язку, і немає жодної певності щодо його долі.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося фото вщент зруйнованої резиденції Верховного лідера Ірану
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама