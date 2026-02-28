Відео
Удар по резиденції лідера Ірану — що відомо про долю Хаменеї

Удар по резиденції лідера Ірану — що відомо про долю Хаменеї

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 15:53
Атака на резиденцію лідера Ірану — чи вижив Хаменеї
Термінова новина

Наразі доля лідера Ірану після атаки на його резиденцію невідома.

Доля аятоли Хаменеї після удару США та Ізраїлю невідома, — Jerusalem Post 
 
За словами ізраїльських чиновників, Алі Хаменеї був відрізаний від будь-якого зв'язку, і немає жодної певності щодо його долі. 
 
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося фото вщент зруйнованої резиденції Верховного лідера Ірану 

Новина доповнюється...

США Іран Ізраїль обстріли війна атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
