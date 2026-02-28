Відео
Зеленський відреагував на ситуацію в Ірані та Ізраїлі

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 15:40
Зеленський висловився щодо подій в Ірані
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення ситуації в Ірані та Ізраїлі. Він зазначив, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко.

Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його "шахедами", причому не тільки самими дронами, але й технологіями.  
 
Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану.  
 
Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають. Новина доповнюється...

