Зеленский высказался по поводу событий в Иране

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Иране и Израиле. Он отметил, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно.

Сейчас мы видим, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями.



Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо – дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана.



Наша позиция – она хорошо известна и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют. Новость дополняется...

