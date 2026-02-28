Граждан Украины призвали отказаться от поездок в Израиль

Дым в результате атак Израиля и Ирана. Иллюстративное фото: Reuters

Украинцев призвали не ехать в Израиль из-за сложной ситуации с безопасностью. В то же время тем, кто уже находится на территории страны, рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Посольства Украины в Израиле, обнародованное в субботу, 28 февраля.

В посольстве отметили, что в связи с напряженной ситуацией в Израиле, обстановка остается сложной и может меняться очень быстро.

Учитывая это, ведомство призвало всех украинцев проявлять бдительность и следить за новостями и сообщениями службы тыла. А также предупредило о возможных ракетных обстрелах и других атаках.

Посольство Украины в Израиле предоставило рекомендации гражданам, уже находящимся на территории страны:

Знайте расположение ближайшего укрытия на случай сигнала "воздушная тревога";

В случае сирены или предупреждения о ракетных обстрелах немедленно направляйтесь в ближайшее защищенное помещение;

Если вы на улице — найдите ближайшее укрытие или лягте на землю, прикройте голову руками;

Если вы в автомобиле — остановитесь, выйдите и найдите укрытие. Если это невозможно — ложитесь на пол автомобиля и защитите голову руками;

Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после окончания сирены. Не подходите к обломкам ракет или подозрительных предметов — сообщите полицию или силы безопасности;

Будьте внимательны к окружающим;

Загрузите приложение Home Front Command (Пикуд ха-Орев) или Red Alert для получения уведомлений в реальном времени;

⁠Избегайте демонстраций, больших скоплений людей и мест с повышенным присутствием полиции;

Следите за местными СМИ и следуйте инструкциям местных властей;

Минимизируйте передвижения и поездки по дорогам.

Что известно о ситуации в Израиле и Иране 28 февраля

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В Минобороны страны объяснили, что речь идет об опережающих действиях по соображениям безопасности.

В ответ Иран атаковал израильскую территорию, применив баллистические ракеты.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о старте масштабной военной операции против Ирана . Он подчеркнул, что Вашингтон намерена нейтрализовать угрозу со стороны иранского режима.