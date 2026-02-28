Відео
Головна Новини дня Українців закликали утриматися від поїздок в Ізраїль

Українців закликали утриматися від поїздок в Ізраїль

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 12:38
Українців закликали не їхати до Ізраїлю
Дим внаслідок атак Ізраїлю та Ірану. Ілюстративне фото: Reuters

Громадян України закликали відмовитися від поїздок до Ізраїлю. А тим українцям, що наразі перебувають на території Ізраїлю, рекомендують мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Посольства України в Ізраїлі, оприлюднену у суботу, 28 лютого.

Читайте також:

Українців закликали не їхати до Ізраїлю — заява посольства

У посольстві зазначили, що у зв’язку з напруженою безпековою ситуацією в Ізраїлі, обстановка залишається складною та може змінюватися дуже швидко.

З огляду на це відомство закликало всіх українців проявляти пильність та слідкувати за новинами й повідомленнями служби тилу. А також попередило про можливі ракетні обстріли та інші атаки.

Посольство України в Ізраїлі надало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території країни:

  • Знайте розташування найближчого укриття на випадок сигналу "повітряна тривога";
  • У разі сирени чи попередження про ракетний обстріл негайно прямуйте до найближчого захищеного приміщення;
  • Якщо ви на вулиці — знайдіть найближче укриття або ляжте на землю, прикрийте голову руками;
  • Якщо ви в автомобілі — зупиніться, вийдіть і знайдіть укриття. Якщо це неможливо — лягайте на підлогу автомобіля і захистіть голову руками;
  • Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після закінчення сирени. Не підходьте до уламків ракет чи підозрілих предметів — повідомте поліцію або сили безпеки;
  • Будьте уважні до оточення;
  • Завантажте додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert для отримання сповіщень у реальному часі;
  • ⁠Уникайте демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;
  • Слідкуйте за місцевими ЗМІ та виконуйте інструкції місцевої влади;
  • Мінімізуйте пересування та поїздки дорогами.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі та Ірані 28 лютого

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міноборони країни пояснили, що йдеться про випереджувальні дії з міркувань безпеки.

У відповідь Іран атакував ізраїльську територію, застосувавши балістичні ракети. 

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної військової операції проти Ірану. Він підкреслив, що Вашингтон має намір нейтралізувати загрозу з боку іранського режиму.

США Іран Ізраїль українці Україна війна посольство
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
