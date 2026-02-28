Українців закликали утриматися від поїздок в Ізраїль
Громадян України закликали відмовитися від поїздок до Ізраїлю. А тим українцям, що наразі перебувають на території Ізраїлю, рекомендують мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Посольства України в Ізраїлі, оприлюднену у суботу, 28 лютого.
Українців закликали не їхати до Ізраїлю — заява посольства
У посольстві зазначили, що у зв’язку з напруженою безпековою ситуацією в Ізраїлі, обстановка залишається складною та може змінюватися дуже швидко.
З огляду на це відомство закликало всіх українців проявляти пильність та слідкувати за новинами й повідомленнями служби тилу. А також попередило про можливі ракетні обстріли та інші атаки.
Посольство України в Ізраїлі надало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території країни:
- Знайте розташування найближчого укриття на випадок сигналу "повітряна тривога";
- У разі сирени чи попередження про ракетний обстріл негайно прямуйте до найближчого захищеного приміщення;
- Якщо ви на вулиці — знайдіть найближче укриття або ляжте на землю, прикрийте голову руками;
- Якщо ви в автомобілі — зупиніться, вийдіть і знайдіть укриття. Якщо це неможливо — лягайте на підлогу автомобіля і захистіть голову руками;
- Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після закінчення сирени. Не підходьте до уламків ракет чи підозрілих предметів — повідомте поліцію або сили безпеки;
- Будьте уважні до оточення;
- Завантажте додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert для отримання сповіщень у реальному часі;
- Уникайте демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;
- Слідкуйте за місцевими ЗМІ та виконуйте інструкції місцевої влади;
- Мінімізуйте пересування та поїздки дорогами.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі та Ірані 28 лютого
У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міноборони країни пояснили, що йдеться про випереджувальні дії з міркувань безпеки.
У відповідь Іран атакував ізраїльську територію, застосувавши балістичні ракети.
Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної військової операції проти Ірану. Він підкреслив, що Вашингтон має намір нейтралізувати загрозу з боку іранського режиму.
