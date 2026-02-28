Українців закликали не їхати до Ізраїлю

Дим внаслідок атак Ізраїлю та Ірану. Ілюстративне фото: Reuters

Громадян України закликали відмовитися від поїздок до Ізраїлю. А тим українцям, що наразі перебувають на території Ізраїлю, рекомендують мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Посольства України в Ізраїлі, оприлюднену у суботу, 28 лютого.

У посольстві зазначили, що у зв’язку з напруженою безпековою ситуацією в Ізраїлі, обстановка залишається складною та може змінюватися дуже швидко.

З огляду на це відомство закликало всіх українців проявляти пильність та слідкувати за новинами й повідомленнями служби тилу. А також попередило про можливі ракетні обстріли та інші атаки.

Посольство України в Ізраїлі надало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території країни:

Знайте розташування найближчого укриття на випадок сигналу "повітряна тривога";

У разі сирени чи попередження про ракетний обстріл негайно прямуйте до найближчого захищеного приміщення;

Якщо ви на вулиці — знайдіть найближче укриття або ляжте на землю, прикрийте голову руками;

Якщо ви в автомобілі — зупиніться, вийдіть і знайдіть укриття. Якщо це неможливо — лягайте на підлогу автомобіля і захистіть голову руками;

Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після закінчення сирени. Не підходьте до уламків ракет чи підозрілих предметів — повідомте поліцію або сили безпеки;

Будьте уважні до оточення;

Завантажте додаток Home Front Command (Пікуд ха-Орев) або Red Alert для отримання сповіщень у реальному часі;

⁠Уникайте демонстрацій, великих скупчень людей та місць із підвищеною присутністю поліції;

Слідкуйте за місцевими ЗМІ та виконуйте інструкції місцевої влади;

Мінімізуйте пересування та поїздки дорогами.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі та Ірані 28 лютого

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міноборони країни пояснили, що йдеться про випереджувальні дії з міркувань безпеки.

У відповідь Іран атакував ізраїльську територію, застосувавши балістичні ракети.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної військової операції проти Ірану. Він підкреслив, що Вашингтон має намір нейтралізувати загрозу з боку іранського режиму.