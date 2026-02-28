Видео
Главная Новости дня СМИ показали последствия атаки Израиля на резиденцию лидера Ирана

СМИ показали последствия атаки Израиля на резиденцию лидера Ирана

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 15:15
Израиль и США нанесли удары по резиденции лидера Ирана — фото последствий
Спутниковые фотографии последствий атаки Израиля на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фото: Airbus

Сегодня, 28 февраля, Израиль и США атаковали Иран. Под ударом также оказалась резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на спутниковые снимки последствий атаки на резиденцию лидера Ирана, которые опубликовал журналист The New York Times Кристиан Триберт.

Читайте также:
Атака на резиденцию лидера Ирана
Последствия атаки на резиденцию лидера Ирана. Фото: Airbus

Атакована резиденция лидера Ирана — фото и детали

Итак, сегодня Америка и Израиль атаковали резиденцию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По информации израильского чиновника, Хаменеи был одним из нескольких высокопоставленных иранских лидеров, ставших мишенями ударов США и Израиля сегодня утром. Хотя точные последствия этих ударов неизвестны.

Журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки, на которых виден дым в результате ударов по резиденции лидера Ирана.

"Мы получили первое спутниковое изображение комплекса аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Там есть несколько разрушенных зданий. Хотя текущее местонахождение верховного лидера Ирана неизвестно, этот комплекс обычно используется как его официальная резиденция", — написал журналист под фото.

Атака на Иран 28 февраля
Скриншот сообщения журналиста The New York Times/X

Атака на Иран 28 февраля — что известно

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В Министерстве обороны назвали это "превентивной атакой".

В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами.

Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию в Иране. По его словам, угроза со стороны иранского режима будет уничтожена.

Также в результате иранской атаки раздавались взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах. Позже стало известно о смерти по меньшей мере одного человека в результате иранских ударов по ОАЭ.

Саудовская Аравия отреагировала на удары Ирана. Королевство призвало международное сообщество принять решительные меры.

США Иран Израиль обстрелы атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
