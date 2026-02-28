Видео
Главная Новости дня Готовы помогать — Саудовская Аравия ответила на агрессию Ирана

Готовы помогать — Саудовская Аравия ответила на агрессию Ирана

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 14:12
Саудовская Аравия резко ответила на агрессию Ирана
Дым в результате атак между Ираном и Израилем. Иллюстративное фото: Reuters

Саудовская Аравия отреагировала на сегодняшние атаки Ирана. Королевство призвало мир принять решительные меры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД страны в субботу, 28 февраля.

Читайте также:

Саудовская Аравия осудила агрессию Ирана

В Саудовской Аравии осудили "гнусную иранскую агрессию" и откровенное нарушение суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании.

Кроме того, в королевстве предупредили о тяжелых последствиях продолжения нарушений государственного суверенитета и принципов международного права. Также подчеркнули, что такие действия подрывают региональную безопасность и стабильность.

Саудовская Аравия также призвала международное сообщество осудить нападения и принять решительные меры для противодействия тому, что она назвала нарушениями со стороны Ирана, угрожающими безопасности и стабильности региона.

Саудовская Аравия осудила агрессию Ирана
Скриншот сообщения МИД Саудовской Аравии/X

Агрессия Ирана 28 февраля — что известно

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В оборонном ведомстве Израиля назвали это "превентивной атакой".

Иран также атаковал Израиль в ответ, запустив баллистические ракеты.

Кроме того, раздавались взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах. Страна закрыла свое воздушное пространство.

Впоследствии стало известно о смерти по меньшей мере одного человека в результате иранских ударов по ОАЭ.

Иран Израиль ОАЭ Саудовская Аравия обстрелы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
