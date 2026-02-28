Саудівська Аравія засудила удари Ірану 28 лютого

Дим внаслідок атак між Іраном та Ізраїлем. Ілюстративне фото: Reuters

Саудівська Аравія відповіла на агресію Ірану. Водночас королівство закликало міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву МЗС країни у суботу, 28 лютого.

Саудівська Аравія засудила агресію Ірану

В Саудівській Аравії засудили "мерзенну іранську агресію" та відверте порушення суверенітету Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Катару, Кувейту та Йорданії.

Крім того, у королівстві попередили про тяжкі наслідки продовження порушень державного суверенітету та принципів міжнародного права. А також наголосили, що такі дії підривають регіональну безпеку та стабільність.

Саудівська Аравія також закликала міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів для протидії тому, що вона назвала порушеннями з боку Ірану, які загрожують безпеці та стабільності регіону.

Скриншот повідомлення МЗС Саудівської Аравії/X

Агресія Ірану 28 лютого — що відомо

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. В оборонному відомстві Ізраїлю назвали це "превентивною атакою".

Іран також атакував Ізраїль у відповідь, запустивши балістичні ракети.

Крім того, лунали вибухи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Країна закрила свій повітряний простір.

Згодом стало відомо про смерть щонайменше однієї людини внаслідок іранських ударів по ОАЕ.