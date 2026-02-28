Саудівська Аравія засудила удари Ірану 28 лютого

Саудівська Аравія різко відповіла на агресію Ірану
Саудівська Аравія відповіла на агресію Ірану. Водночас королівство закликало міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву МЗС країни у суботу, 28 лютого.
Саудівська Аравія засудила агресію Ірану
В Саудівській Аравії засудили "мерзенну іранську агресію" та відверте порушення суверенітету Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Катару, Кувейту та Йорданії.
Крім того, у королівстві попередили про тяжкі наслідки продовження порушень державного суверенітету та принципів міжнародного права. А також наголосили, що такі дії підривають регіональну безпеку та стабільність.
Саудівська Аравія також закликала міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів для протидії тому, що вона назвала порушеннями з боку Ірану, які загрожують безпеці та стабільності регіону.
Агресія Ірану 28 лютого — що відомо
У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. В оборонному відомстві Ізраїлю назвали це "превентивною атакою".
Іран також атакував Ізраїль у відповідь, запустивши балістичні ракети.
Крім того, лунали вибухи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Країна закрила свій повітряний простір.
Згодом стало відомо про смерть щонайменше однієї людини внаслідок іранських ударів по ОАЕ.
Читайте Новини.LIVE!