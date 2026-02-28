Ізраїль атакував резиденцію лідера Ірану — фото

Супутникові знімки наслідків атаки Ізраїлю на резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Фото: Airbus

У суботу вранці, 28 лютого, Ізраїль та Сполучені Штати завдали масованих ударів по території Ірану. Під атакою опинився район Тегерана, де розташована резиденція верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на супутникові знімки наслідків атаки на резиденцію лідера Ірану, які опублікував журналіст The New York Times Крістіан Тріберт.

Наслідки атаки на резиденцію лідера Ірану. Фото: Airbus

Атаковано резиденцію лідера Ірану — фото та деталі

Отже, сьогодні Америка та Ізраїль атакували резиденцію верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

За інформацією ізраїльського посадовця, Хаменеї був одним з кількох високопоставлених іранських лідерів, які стали мішенями ударів США й Ізраїлю сьогодні вранці. Хоча наразі точні наслідки цих ударів невідомі.

Журналіст The New York Times Крістіан Тріберт опублікував супутникові знімки, на яких видно дим внаслідок ударів по резиденції лідера Ірану.

"Ми отримали перше супутникове зображення комплексу аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Там є кілька зруйнованих будівель. Хоча поточне місцеперебування верховного лідера Ірану невідоме, цей комплекс зазвичай використовується як його офіційна резиденція", — написав журналіст під фото.

Скриншот повідомлення журналіста The New York Times/X

Атака на Іран 28 лютого — що відомо

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. В Міністерстві оборони назвали це "превентивною атакою".

У відповідь Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.

Сьогодні очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. За його словами, загрозу з боку іранського режиму буде знищено.

Також внаслідок іранської атаки лунали вибухи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пізніше стало відомо про смерть щонайменше однієї людини внаслідок іранських ударів по ОАЕ.

Саудівська Аравія відреагувала на удари Ірану. Королівство закликало міжнародну спільноту вжити рішучих заходів.