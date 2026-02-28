США та Ізраїль розпочали військову операцію в Ірані — як відреагували світові лідери

Військова операція в Ірані. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

США та Ізраїль в суботу, 28 лютого, завдали ударів по Ірану. Низка світових лідерів виступили із заявами та закликали до стриманості і поваги міжнародного права.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяви світових лідерів.

Реакція світу на удари по Ірану

У МЗС України заявили про підтримку іранського народу. У повідомленні наголосили, що він має право жити в безпеці та свободі.

"Наголошуємо, що режим у Тегерані мав усі можливості запобігти силовому сценарію. Йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень, але режим проігнорував ці зусилля і натомість лише затягував час у надії ввести в оману міжнародну спільноту", — зазначили в МЗС.

Слід від ракети у небі після атаки на Іран. Фото: Reuters

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що буде вжито всіх необхідних заходів, аби громадяни ЄС у регіоні могли розраховувати на повну підтримку. Вона також додала, що події в Ірані викликають "серйозне занепокоєння".

"Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захистити цивільне населення та повністю дотримуватися міжнародного права", — йдеться у заяві.

У Офісі прем'єрки Італії Джорджії Мелоні висловили солідарність з цивільним населенням Ірану. В заяві зазначається, що іранці мужньо продовжують вимагати поваги до своїх громадянських та політичних прав.

"Президент Мелоні зв'яжеться з основними союзниками та лідерами в регіоні вже протягом наступних годин, щоб підтримати будь-яку ініціативу, яка може призвести до послаблення напруженості", — йдеться у повідомленні.

Дим здіймається над Тегераном після обстрілу. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив про "підтримку хороброго народу Ірану в його боротьбі проти гноблення". Посадовець наголосив, що іранський режим десятиліттями був "дестабілізуючою силою".

"Ми підтримуємо дії Сполучених Штатів, спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та запобігання подальшій загрозі міжнародному миру та безпеці з боку Ірану. Австралійські чиновники уважно стежать за розвитком цієї ситуації", — зазначив Албаніз.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час головування на засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій у суботу вранці заявив, що Велика Британія не брала участі в американо-ізраїльських ударах.

"Ми не хочемо бачити подальшої ескалації в ширший регіональний конфлікт. Ірану ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю, і саме тому ми постійно підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення переговорного рішення", — сказав речник уряду Великої Британії.

Наслідки удару по Тегерану. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що його було заздалегідь поінформовано про удари по Ірану.

"Уряд уважно стежить за розвитком подій і тісно координує свої дії з європейськими партнерами", — йдеться у заяві.

Уряд Швейцарії заявив, що він "глибоко стурбований" ударами. Він закликав до повної поваги міжнародного права.

"Швейцарія закликає до повної поваги до міжнародного права, включаючи Статут ООН та міжнародне гуманітарне право. Швейцарія наполегливо закликає всі сторони виявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про військову операцію в Ірані

Вранці 28 лютого Ізраїль атакував об'єкти у Тегерані. Столиця Ірану опинилася під атакою. Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка починає військову операцію в Ірані. Він наголосив, що іранський режим буде знищено.

Після обстрілів Іран відповів. На Ізраїль та інші країни Близького Сходу полетіли балістичні ракети. У столиці ОАЕ через атаку загинула людина. Жертвою став громадянин Азії.

Саудівська Аравія відповіла на агресію Ірану. Королівство закликало світ засудити напади та вжити рішучих заходів. Обстріли назвали відвертим порушенням суверенітету.