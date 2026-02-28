Военная операция США и Израиля в Иране — как отреагировал мир

Военная операция в Иране. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли удары по Ирану. Мировые лидеры выступили с заявлениями, призывая проявить сдержанность и уважение к международному праву.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявления мировых лидеров.

Реклама

Читайте также:

Реакция мира на удары по Ирану

В МИД Украины заявили о поддержке иранского народа. В сообщении отметили, что он имеет право жить в безопасности и свободе.

"Отмечаем, что режим в Тегеране имел все возможности предотвратить силовой сценарий. Ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений, но режим проигнорировал эти усилия и затягивал время в надежде ввести в заблуждение международное сообщество", — отметили в МИД.

Следует от ракеты в небе после атаки на Иран. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии фон дер Ляен заявила, что будут приняты все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на полную поддержку. Она также добавила, что события в Иране вызывают "серьезную обеспокоенность".

"Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и полностью соблюдать международное право", — говорится в заявлении.

В Офисе премьера Италии Джорджии Мэлони выразили солидарность с гражданским населением Ирана. В заявлении отмечается, что иранцы мужественно продолжают требовать уважения своих гражданских и политических прав.

"Президент Мэлони свяжется с основными союзниками и лидерами в регионе уже в течение следующих часов, чтобы поддержать любую инициативу, которая может привести к ослаблению напряженности", — говорится в сообщении.

Дым поднимается над Тегераном после обстрела. Фото: Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о "поддержке храброго народа Ирана в его борьбе против угнетения". Чиновник подчеркнул, что иранский режим десятилетиями был "дестабилизирующей силой".

"Мы поддерживаем действия Соединенных Штатов, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и предотвращение дальнейшей угрозы международному миру и безопасности со стороны Ирана. Австралийские чиновники внимательно следят за развитием этой ситуации", — отметил Албаниз.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время председательства на заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям в субботу утром заявил, что Великобритания не участвовала в американо-израильских ударах.

"Мы не хотим видеть дальнейшую эскалацию в более широкий региональный конфликт. Ирану никогда нельзя разрешить разработать ядерное оружие, и именно поэтому мы постоянно поддерживаем усилия, направленные на достижение переговорного решения", — сказал спикер правительства Великобритании.

Последствия удара по Тегерану. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что он был заранее проинформирован об ударах по Ирану.

"Правительство внимательно следит за развитием событий и тесно координирует свои действия с европейскими партнерами", — говорится в заявлении.

Правительство Швейцарии заявило, что оно "глубоко озабочено" ударами. Он призвал к полному уважению международного права.

"Швейцария призывает к полному уважению международного права, включая Устав ООН и международное гуманитарное право. Швейцария настойчиво призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Что известно о военной операции в Иране

Утром 28 февраля Израиль атаковал объекты в Тегеране. Столица Ирана оказалась под атакой. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка начинает военную операцию в Иране. Он подчеркнул, что иранский режим будет уничтожен.

После обстрелов Иран ответил. На Израиль и другие страны Ближнего Востока улетели баллистические ракеты. В столице ОАЭ из-за атаки погиб человек. Жертвой стал гражданин Азии.

Саудовская Аравия ответила на агрессию Ирана. Королевство призвало мир осудить нападения и принять решительные меры. Обстрелы назвали откровенным нарушением суверенитета.