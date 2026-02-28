Атака на резиденцию лидера Ирана — выжил ли Хаменеи

Срочная новость

Пока судьба лидера Ирана после атаки на его резиденцию неизвестна.

Судьба аятоллы Хаменеи после удара США и Израиля неизвестна, — Jerusalem Post



По словам израильских чиновников, Али Хаменеи был отрезан от любой связи, и нет никакой уверенности в его судьбе.



Напомним, ранее в сети появилось фото полностью разрушенной резиденции Верховного лидера Ирана.

