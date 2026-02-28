Али Хаменеи мертв, заявил Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв. Он также добавил, что многие представители КСИР, армии и другие больше не хотят воевать, и ищут защиты у Вашингтона.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о гибели Хаменеи

"Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов", — пишет Трамп.

Он подчеркнул, что аятолла не смог избежать разведки и высокотехнологичных систем слежки, и при совместной работе США и Израиля — ни Хаменеи, ни другие лидеры убитые вместе с ним — ничего не смогли сделать.

Отдельно лидер США высказался и про армию и другие силы в Иране, сказав, что те ищут у Вашингтона защиты.

"Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас иммунитета. Как я сказал вчера вечером: "Сейчас они могут получить иммунитет, а потом их ждет только смерть!", — говорится в публикации.

Также Трамп отметил, что свершившейся — это величайший шанс для народа Ирана вернуть свою страну. Он выразил надежду, что КСИР и полиция "мирно объединяться с иранскими патриотами" и будет работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране величие.

Резюмируя Трамп анонсировал, что этот процесс вскоре начнется, но бомбардировки еще будут как минимум около недели.

"Этот процесс должен вскоре начаться, поскольку не только Хаменеи погиб, но и вся страна была за один день практически полностью разрушена и даже стерта с лица земли. Однако массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - мира на всем Ближнем Востоке, и в конечном смысле, во всем мире!", — подытожил он.

Напомним, что утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удары по Ирану, назвав это "превентивной атакой". Как выяснилось, это была совместная операция Израиля с США, что подтвердил в последствии Трамп. Ее причиной стал провал последних переговоров Вашингтона и Тегерана по поводу ядерной сделки.

Позже в СМИ появилась информация, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции. Однако официальных подтверждений этому не было, пока Трамп не опубликовал вышеописанный пост.