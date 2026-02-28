Лидер Ирана Али Хаменеи погиб — подробности

Аятолла Ирана Али Хаменеи погиб — СМИ
Срочная новость
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы погиб в результате удара вместе с другими представителями руководства страны.
Об этом сообщили израильские высокопоставленные чиновники изданию Reuters.
По их словам, тело Хаменеи было извлечено из-под завалов после атаки. Утверждается, что соответствующую документацию продемонстрировали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и руководству израильских служб безопасности. Официального подтверждения с иранской стороны пока нет.
Новость дополняется...
