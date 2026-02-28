Видео
Главная Новости дня Аятолла Ирана Али Хаменеи погиб — СМИ

Аятолла Ирана Али Хаменеи погиб — СМИ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 22:00
Лидер Ирана Али Хаменеи погиб — подробности
Срочная новость

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы погиб в результате удара вместе с другими представителями руководства страны.

Об этом сообщили израильские высокопоставленные чиновники изданию Reuters.

По их словам, тело Хаменеи было извлечено из-под завалов после атаки. Утверждается, что соответствующую документацию продемонстрировали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и руководству израильских служб безопасности. Официального подтверждения с иранской стороны пока нет.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
