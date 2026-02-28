Відео
Головна Новини дня Удар Ізраїлю та США по Тегерану — хто з керівництва Ірану вижив

Удар Ізраїлю та США по Тегерану — хто з керівництва Ірану вижив

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 17:57
США і Ізраїль атакували Тегеран — що сталося з Хаманеї та Пезешкіан
Удар по резиденції Алі Хаменеї. Фото: Reuters

Верховне керівництво Ірану не постраждало під час масштабної американо-ізраїльської атаки. Попри удари по району Тегерана, державний апарат країни продовжує працювати у звичному режимі.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю телеканалу NBC News, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

У МЗС Ірану спростувало загибель аятола та президента

За словами Арагчі, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан залишилися живими й виконують свої обов'язки.

Очільник МЗС наголосив, що в безпеці також перебувають глава судової влади, спікер парламенту та секретар Ради національної безпеки.

"Наскільки мені відомо, так, вони живі, і глава судової влади теж. Спікер парламенту також. Всі високопоставлені посадовці живі, і секретар Ради національної безпеки. Отже, зараз усі на своїх місцях, ми справляємося з ситуацією, і все гаразд", — зазначив він.

Водночас Арагчі визнав, що атака не минула без втрат. За його словами, внаслідок ударів загинули окремі іранські високопосадовці та військові командири, однак конкретних імен і кількості жертв він не уточнив.

Атака по Ірану 28 лютого

Вранці 28 лютого Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міноборони країни назвали це "превентивною атакою", спрямованою на недопущення подальших загроз.

У відповідь Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети, після чого протистояння перейшло у фазу взаємних ударів. Про початок масштабної військової операції в Ірані оголосив і президент США Дональд Трамп, заявивши про намір ліквідувати загрозу з боку іранського режиму.

Під час іранської атаки вибухи пролунали також в Об'єднаних Арабських Еміратах. Згодом стало відомо про щонайменше одного загиблого в ОАЕ внаслідок ударів.

Саудівська Аравія закликала міжнародну спільноту до рішучих дій для стабілізації ситуації в регіоні. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що події в Ірані викликають "серйозне занепокоєння", а уряд Швейцарії повідомив, що "глибоко стурбований" ударами та наголосив на необхідності поваги до міжнародного права.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки розвивається дуже швидко, і підкреслив важливість збереження людських життів. На цьому тлі посольство рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю через різке погіршення безпекової ситуації.

США Іран Ізраїль війна атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
