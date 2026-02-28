Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака по Тегерану — стало известно о судьбе руководства Ирана

Атака по Тегерану — стало известно о судьбе руководства Ирана

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 17:57
Израиль и США ударили по Тегерану — что известно о судьбе Хаманеи и Пезешкиана
Удар по резиденции Али Хаменеи. Фото: Reuters

Верховное руководство Ирана не пострадало во время масштабной американо-израильской атаки. Несмотря на удары по району Тегерана, государственный аппарат страны продолжает работать в обычном режиме.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News, информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В МИД Ирана опровергло гибель аятолла и президента

По словам Арагчи, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан остались живы и выполняют свои обязанности.

Глава МИД подчеркнул, что в безопасности также находятся глава судебной власти, спикер парламента и секретарь Совета национальной безопасности.

"Насколько мне известно, да, они живы, и глава судебной власти тоже. Спикер парламента также. Все высокопоставленные чиновники живы, и секретарь Совета национальной безопасности. Так что сейчас все на своих местах, мы справляемся с ситуацией, и все в порядке", — отметил он.

В то же время Арагчи признал, что атака не прошла без потерь. По его словам, в результате ударов погибли отдельные иранские высокопоставленные чиновники и военные командиры, однако конкретных имен и количества жертв он не уточнил.

Атака по Ирану 28 февраля

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Тегерану. В Минобороны страны назвали это "превентивной атакой", направленной на недопущение дальнейших угроз.

В ответ Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты, после чего противостояние перешло в фазу взаимных ударов. О начале масштабной военной операции в Иране объявил и президент США Дональд Трамп, заявив о намерении ликвидировать угрозу со стороны иранского режима.

Во время иранской атаки взрывы прогремели также в Объединенных Арабских Эмиратах. Впоследствии стало известно о по меньшей мере одном погибшем в ОАЭ в результате ударов.

Саудовская Аравия призвала международное сообщество к решительным действиям для стабилизации ситуации в регионе. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в Иране вызывают "серьезное беспокойство", а правительство Швейцарии сообщило, что "глубоко обеспокоено" ударами и подчеркнуло необходимость уважения к международному праву.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива развивается очень быстро, и подчеркнул важность сохранения человеческих жизней. На этом фоне посольство рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

США Иран Израиль атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации