Израиль и США ударили по Тегерану — что известно о судьбе Хаманеи и Пезешкиана

Верховное руководство Ирана не пострадало во время масштабной американо-израильской атаки. Несмотря на удары по району Тегерана, государственный аппарат страны продолжает работать в обычном режиме.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News, информирует Новини.LIVE.

По словам Арагчи, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан остались живы и выполняют свои обязанности.

Глава МИД подчеркнул, что в безопасности также находятся глава судебной власти, спикер парламента и секретарь Совета национальной безопасности.

"Насколько мне известно, да, они живы, и глава судебной власти тоже. Спикер парламента также. Все высокопоставленные чиновники живы, и секретарь Совета национальной безопасности. Так что сейчас все на своих местах, мы справляемся с ситуацией, и все в порядке", — отметил он.

В то же время Арагчи признал, что атака не прошла без потерь. По его словам, в результате ударов погибли отдельные иранские высокопоставленные чиновники и военные командиры, однако конкретных имен и количества жертв он не уточнил.

Атака по Ирану 28 февраля

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Тегерану. В Минобороны страны назвали это "превентивной атакой", направленной на недопущение дальнейших угроз.

В ответ Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты, после чего противостояние перешло в фазу взаимных ударов. О начале масштабной военной операции в Иране объявил и президент США Дональд Трамп, заявив о намерении ликвидировать угрозу со стороны иранского режима.

Во время иранской атаки взрывы прогремели также в Объединенных Арабских Эмиратах. Впоследствии стало известно о по меньшей мере одном погибшем в ОАЭ в результате ударов.

Саудовская Аравия призвала международное сообщество к решительным действиям для стабилизации ситуации в регионе. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в Иране вызывают "серьезное беспокойство", а правительство Швейцарии сообщило, что "глубоко обеспокоено" ударами и подчеркнуло необходимость уважения к международному праву.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива развивается очень быстро, и подчеркнул важность сохранения человеческих жизней. На этом фоне посольство рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.