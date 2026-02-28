Лідер Ірану Алі Хаменеї загинув — що відомо

Верховний лідер Ірану Хаменеї загинув — ЗМІ
Дата публікації: 28 лютого 2026 22:00
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито загинув унаслідок удару разом з іншими представниками керівництва країни.
Про це повідомили ізраїльські високопосадовці виданню Reuters.
За їхніми словами, тіло Хаменеї було вилучене з-під завалів після атаки. Стверджується, що відповідну документацію продемонстрували прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та керівництву ізраїльських служб безпеки. Офіційного підтвердження з іранського боку наразі немає.
