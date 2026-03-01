Видео
Видео

Иранцы празднуют смерть Хаменеи — улицы заполнены людьми

Иранцы празднуют смерть Хаменеи — улицы заполнены людьми

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 07:49
Иранцы празднуют смерть Али Хаменеи — улицы переполнены людьми
Люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть Али Хаменеи: Reuters, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В результате американо-израильских атак 28 февраля 2026 года погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Для многих граждан страны это стало настоящим праздником, поэтому люди массово вышли на улицы.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на The New York Times.

Читайте также:

Как иранцы отреагировали на смерть Хаменеи

Некоторые из иранцев в соцсетях заявили об оплакивании верховного лидера. Однако многие люди в городах по всей стране вышли на улицы, чтобы отпраздновать гибель Али Хаменеи.

Хаменеи почти 40 лет был у власти в Иране. Его смерть после долгого авторитарного правления стала историческим сдвигом для изменения режима Ирана. Многие иранцы, как в стране, так и за ее пределами, выразили радость по этому поводу. Даже несмотря на угрозу новых нападений со стороны американских и израильских войск, люди вышли на улицы Тегерана и других городов Ирана.

Толпы мужчин и женщин танцами и радостными возгласами реагировали на известие о смерти Хаменеи. Водители, проезжавшие мимо, сигналили, выражая поддержку. Многие жители из своих окон и балконов присоединились к празднованиям, выкрикивая "Свобода, свобода!".

"Мы выбежали на улицу и кричали изо всех сил, смеялись и танцевали с нашими соседями", — сказала 53-летняя жительница Тегерана Сара.

Зато сторонников Хаменеи на улицах городов не было. В соцсетях они высказывались о том, что наблюдать за празднованиями "трудно".

Что известно об американо-израильской операции в Иране

Израиль нанес удары по Тегерану утром 28 февраля. Уже вскоре после этого Президент США Дональд Трамп объявил о начале большой военной операции в регионе. Он подчеркнул, что иранский режим будет уничтожен.

В ответ Иран атаковал не только Израиль, но и другие страны Ближнего Востока. В результате сбивания баллистических ракет в Абу-Даби погиб человек.

В МИД призвали украинцев воздержаться от поездок в Израиль. Мировые лидеры сделали ряд заявлений относительно американо-израильских ударов по Ирану.

Позже стало известно, что Израиль атаковал резиденцию лидера Ирана. Гибель Али Хаменеи официально подтвердили.

США Иран Израиль смерть люди празднование
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
