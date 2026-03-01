Видео
Главная Новости дня ГосСМИ Ирана подтвердили смерть Али Хаменеи — в стране объявили траур

ГосСМИ Ирана подтвердили смерть Али Хаменеи — в стране объявили траур

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 03:56
Хаманеи убит, подтвердили в Ираине
Али Хаменеи. Фото: Reuters

Иранские государственные СМИ подтвердили, что в результате операции США и Израиля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит. В стране объявили траур.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN, Sky News и ряд других автотетных западных медиа, сославшихся на госСМИ Ирана.

Читайте также:

Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в своей резиденции

"Верховный лидер Ирана достиг мученической смерти", — сообщила в воскресенье утром государственная телекомпания IRIB, а также ряд других многочисленных иранских госСМИ.

Это произошло после того, как США и Израиль заявили о гибели в результате серии совместных ударов по стране. Эту информацию подтверждает еще одно из СМИ.

"Иранскому народу, воспевающему мучеников, сообщается, что великий аятолла Хаменеи, верховный лидер Исламской революции, погиб в результате совместной атаки преступных Соединенных Штатов и сионистского режима", — цитирует NBC News полуофициальное иранское правительственное информационное агентство.

Fars сообщает, что Хаменеи был убит на своем рабочем месте. Он погиб в субботу утром во время удара по резиденции.

Также в медиа пишут, что в Иране объявят, а некоторые утверждают, что в стране уже объявили 40-дневный траур по убитому лидеру. Кроме того, следующие 7 дней якобы объявлены нерабочими в знак скорби по Хаменеи.

Помимо Хаменеи, в результате ударов погибли его дочь, зять и внучка.

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил о смерти Али Хаменеи. По его словам, другие представители Ирана уже не хотят воевать и ищут у Вашингтона защиту.

К слову, пару часов назад глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что это была самая смертоносная, самая сложная и самая точная воздушная операция в истории. Он подчеркнул, что поскольку Иран отказался от ядерной сделки, теперь страна пожинает последствия.

