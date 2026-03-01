Іран підтвердив вбивство Хаменеї 28 лютого

Алі Хаменеї. Фото: Reuters

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї був вбитий у суботу зранку, 28 лютого. Він загинув внаслідок ударів США та Ізраїлю, і наразі в країні оголосили траур.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN, Sky News і низку інших автотетних західних медіа, які послалися на держЗМІ Ірану.

Реклама

Читайте також:

Алі Хаменеї був убитий вранці 28 лютого у своїй резиденції

"Верховний лідер Ірану досяг мученицької смерті", — повідомила в неділю вранці державна телекомпанія IRIB, а також низка інших численних іранських держЗМІ.

Це сталося після того, як США та Ізраїль заявили про загибель унаслідок серії спільних ударів по країні. Цю інформацію підтверджує ще одне зі ЗМІ.

"Іранському народові, що оспівує мучеників, повідомляється, що великий аятолла Хаменеї, верховний лідер Ісламської революції, загинув унаслідок спільної атаки злочинних Сполучених Штатів і сіоністського режиму", — цитує NBC News напівофіційне іранське урядове інформаційне агентство.

Fars повідомляє, що Хаменеї був убитий на своєму робочому місці. Він загинув у суботу вранці під час удару по резиденції.

Також у медіа пишуть, що в Ірані оголосять, а деякі стверджують, що в країні вже оголосили 40-денну жалобу за вбитим лідером. Крім того, наступні 7 днів нібито оголошено неробочими на знак скорботи за Хаменеї.

Крім Хаменеї, внаслідок ударів загинули його дочка, зять і онука.

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому заявив про смерть Алі Хаменеї. За його словами, інші представники Ірану вже не хочуть воювати і шукають у Вашингтона захисту.

До речі, кілька годин тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що це була найсмертоносніша, найскладніша і найточніша повітряна операція в історії. Він підкреслив, що оскільки Іран відмовився від ядерної угоди, тепер країна пожинає наслідки.