Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Ірані офіційно підтвердили смерть Алі Хаменеї — що відомо

В Ірані офіційно підтвердили смерть Алі Хаменеї — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 03:56
Іран підтвердив вбивство Хаменеї 28 лютого
Алі Хаменеї. Фото: Reuters

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї був вбитий у суботу зранку, 28 лютого. Він загинув внаслідок ударів США та Ізраїлю, і наразі в країні оголосили траур.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN, Sky News і низку інших автотетних західних медіа, які послалися на держЗМІ Ірану.

Реклама
Читайте також:

Алі Хаменеї був убитий вранці 28 лютого у своїй резиденції

"Верховний лідер Ірану досяг мученицької смерті", — повідомила в неділю вранці державна телекомпанія IRIB, а також низка інших численних іранських держЗМІ.

Це сталося після того, як США та Ізраїль заявили про загибель унаслідок серії спільних ударів по країні. Цю інформацію підтверджує ще одне зі ЗМІ.

"Іранському народові, що оспівує мучеників, повідомляється, що великий аятолла Хаменеї, верховний лідер Ісламської революції, загинув унаслідок спільної атаки злочинних Сполучених Штатів і сіоністського режиму", — цитує NBC News напівофіційне іранське урядове інформаційне агентство.

Fars повідомляє, що Хаменеї був убитий на своєму робочому місці. Він загинув у суботу вранці під час удару по резиденції.

Також у медіа пишуть, що в Ірані оголосять, а деякі стверджують, що в країні вже оголосили 40-денну жалобу за вбитим лідером. Крім того, наступні 7 днів нібито оголошено неробочими на знак скорботи за Хаменеї.

Крім Хаменеї, внаслідок ударів загинули його дочка, зять і онука.

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому заявив про смерть Алі Хаменеї. За його словами, інші представники Ірану вже не хочуть воювати і шукають у Вашингтона захисту.

До речі, кілька годин тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що це була найсмертоносніша, найскладніша і найточніша повітряна операція в історії. Він підкреслив, що оскільки Іран відмовився від ядерної угоди, тепер країна пожинає наслідки.

США Іран Ізраїль війна смерть лідер
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації