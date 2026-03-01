Операція США проти Ірану найскладніша в історії заявив Гегсет

Глава Пентагону Піт Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Міністр війни США Піт Хегсет розповів, що операція США проти Ірану стала найскладнішою і смертоносною в історії. Він пояснив, що Вашингтон вирішив діяти після відмови Тегерана від ядерної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Що сказав Хегсет про операцію США проти Ірану

"Вночі, за наказом президента Трампа, Міністерство оборони розпочало операцію "Епічна лють" — найсмертоноснішу, найскладнішу і найточнішу повітряну операцію в історії. В іранського режиму був шанс, але він відмовився від угоди - і тепер пожинає наслідки", — заявив глава Пентагону.

Він додав, що Іран майже 50 років завдавав ударів по американцях і вбивав їх, прагнучи отримати наймоднішу зброю у світі "для просування своїх радикальних цілей".

"Ми не потерпимо потужних ракет, націлених на американський народ. Ці ракети будуть знищені, разом з іранським ракетним виробництвом. Іранський флот буде знищено. І, як президент Трамп говорив усе своє життя, в Ірану ніколи не буде ядерної зброї", — сказав Гегсет.

Глава Пентагону наголосив, що США не починали цей конфлікт, але закінчать його.

"Якщо ви вбиваєте або погрожуєте американцям де б то не було у світі — як це робив Іран - то ми будемо вас переслідувати і вбивати. Наші воїни - найкращі у світі, і вони повністю задіяні для досягнення наших цілей. Нехай Боже провидіння захистить їх у цій важливій місії", — резюмував він.

Нагадаємо, увечері 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув унаслідок ударів. Також він стверджує, що представники КВІР, армії та інші вже не хочуть воювати, і шукають захисту у США.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський теж відреагував на операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Він сказав, Іран надавав Росії зброю, через що Україна теж постраждала.