Хегсет заявил, что операция против Ирана была самой сложной в истории

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что нынешняя операция США против Ирана является самой сложной и смертоносной в истории. Он пояснил, что Вашингтон перешел к действиям после отказа Тегерана от ядерной сделки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Хегсета в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Хегсет об операции США против Ирана

"Ночью, по приказу президента Трампа, Министерство обороны начало операцию "Эпическая ярость" — самую смертоносную, самую сложную и самую точную воздушную операцию в истории. У иранского режима был шанс, но он отказался от сделки — и теперь пожинает последствия", — заявил глава Пентагона.

Он добавил, что Иран почти 50 лет наносил удары по американцам и убивал их, стремясь получить самое модное оружие в мире "для продвижения своих радикальных целей".

"Мы не потерпим мощных ракет, нацеленных на американский народ. Эти ракеты будут уничтожены, вместе с иранским ракетным производством. Иранский флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю свою жизнь, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США не начинали этот конфликт, но закончат его.

"Если вы убиваете или угрожаете американцам где бы то ни было в мире — как это делал Иран — то мы будем вас преследовать и убивать. Наши воины — лучшие в мире, и они полностью задействованы для достижения наших целей. Пусть Божье провидение защитит их в этой важной миссии", — резюмировал он.

Напомним, вечером 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов. Также он утверждает, что представители КСИР, армии и другие уже не хотят воевать, и ищут защиту у США.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана. Он сказал, Иран предоставлял России оружие, из-за чего Украины тоже пострадали.