Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самая сложная в истории — Пентагон рассказал об операции против Ирана

Самая сложная в истории — Пентагон рассказал об операции против Ирана

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 02:50
Хегсет заявил, что операция против Ирана была самой сложной в истории
Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что нынешняя операция США против Ирана является самой сложной и смертоносной в истории. Он пояснил, что Вашингтон перешел к действиям после отказа Тегерана от ядерной сделки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Хегсета в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Хегсет об операции США против Ирана

"Ночью, по приказу президента Трампа, Министерство обороны начало операцию "Эпическая ярость" — самую смертоносную, самую сложную и самую точную воздушную операцию в истории. У иранского режима был шанс, но он отказался от сделки — и теперь пожинает последствия", — заявил глава Пентагона.

Он добавил, что Иран почти 50 лет наносил удары по американцам и убивал их, стремясь получить самое модное оружие в мире "для продвижения своих радикальных целей".

"Мы не потерпим мощных ракет, нацеленных на американский народ. Эти ракеты будут уничтожены, вместе с иранским ракетным производством. Иранский флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю свою жизнь, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США не начинали этот конфликт, но закончат его.

"Если вы убиваете или угрожаете американцам где бы то ни было в мире — как это делал Иран — то мы будем вас преследовать и убивать. Наши воины — лучшие в мире, и они полностью задействованы для достижения наших целей. Пусть Божье провидение защитит их в этой важной миссии", — резюмировал он.

Напомним, вечером 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов. Также он утверждает, что представители КСИР, армии и другие уже не хотят воевать, и ищут защиту у США.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана. Он сказал, Иран предоставлял России оружие, из-за чего Украины тоже пострадали.

США Иран война Пентагон обстрелы Пит Гегсет
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации