Американцев во всем мире предупредили об опасности — детали

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reueters

Гражданины Соединенных Штатов Америки по всему миру получили официальное предупреждение. Их призывали соблюдать осторожность.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте Государственного департамента США, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Предупреждение для американцев

Как отмечается в заявлении, обращение касается американцев во всем мире. Как отмечается в сообщении, после начала боевых операций США в Иране американцам следует придерживаться официальных указаний.

Реклама

Людям советуют следить за последними предупреждениями по безопасности, которые публикуют ближайшие посольства или консульства США.

"Государственный департамент советует американцам во всем мире быть повышенно осторожными", — говорится в сообщении.

Реклама

В заявлении также отмечается, что граждане Соединенных Штатов могут столкнуться с перебоями во время путешествий. Это связано с периодическим закрытием воздушного пространства.

Конфликт между США и Ираном

В субботу, 28 февраля, Америка объявила о масштабной военной операции на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отметил, что она имеет целью уничтожить режим в Иране. На фоне этого на Тегеран и другие города полетели ракеты из Израиля.

Реклама

Иран нанес ответные удары по нескольким странам Ближнего Востока, в частности ОАЭ. Из-за этого в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек. Саудовская Аравия резко ответила на агрессию Ирана. Там отметили, что атака стала откровенным нарушением суверенитета ОАЭ.

Во время ударов по Ирану была атакована резиденция лидера Али Хаменеи. Позже его смерть официально подтвердили. Многие иранцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать гибель лидера.

Реклама

Что предшествовало

В январе 2026 года Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Иране. Он анонсировал возможные авиаудары по иранским объектам. В то же время в Тегеране предупредили, что будет ответный удар.

Позже Америка перебросила силы на Ближний Восток. Стало известно о передислокации как минимум одного авианосца. В США начали обсуждать сценарий точечных ударов по Ирану.

Реклама

Впоследствии стало известно, что Иран начал тайно восстанавливать поврежденные ядерные объекты. На фоне этого напряженность между США и Тегераном выросла еще больше.

Уже в феврале США усилили противовоздушную оборону на Ближнем Востоке. Это произошло из-за рисков возможных ударов со стороны Ирана.

Реклама

В то же время в Иране вспыхнули массовые протесты из-за обвала национальной валюты и инфляции. Стало известно об убийствах протестующих. Из-за этого Трамп также пригрозил Тегерану ударами.