Трамп отреагировал на заявления Ирана о разрушительной атаке

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Американский лидер Дональд Трамп ответил Ирану после угроз нанести сильнейший удар, чем когда-либо. Он заявил, что если это произойдет, то страну ждут последствия.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Реакция Трампа на угрозы Ирана

"Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, более сильный, чем когда-либо прежде", — пишет лидер США.

По его словам, если Иран это сделает, то "Штаты ответят с такой силой, которой еще никогда не было".

Пост Трампа. Фото: скриншот

Что предшествовало

Корпус стражей исламской революции анонсировал наступательную операцию, которая станет "самой разрушительной" в истории страны. Заявление прозвучало на фоне новости о смерти верховного лидера Али Хаменеи.

"Наиболее разрушительная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется вскоре на оккупированных территориях и американских террористических базах", — говорится в сообщении.

Пост Al Jazeera. Фото: скриншот

Смерть Али Хаменеи

Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. По его словам, он был один из самых злобных людей в истории.

Впоследствии в Иране подтвердили смерть Хаменеи. Правительство страны объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю.

А министр войны США Пит Хегсет заявил, что операция Штатов против Ирана самая сложная и смертоносная. По его словам, Вашингтон начал действовать после отказа Тегерана от ядерной сделки.