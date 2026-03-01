Відео
Україна
Відео

Іран анонсував сильний удар — Трамп погрожує відповіддю

Іран анонсував сильний удар — Трамп погрожує відповіддю

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 08:02
Трамп пригрозив Ірану відповіддю після заяв про найсильніший удар
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на погрози Ірану завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. Він наголосив, що краще цього не робити, оскільки будуть наслідки.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реакція Трампа на погрози Ірану

"Іран щойно заявив, що сьогодні завдасть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше", — пише лідер США.

За його словами, якщо Іран це зробить, то "Штати дадуть відповідь з такою силою, якої ще ніколи не було". 

null
Допис Трампа. Фото: скриншот

Що передувало

Корпус вартових ісламської революції анонсував наступальну операцію, яка стане "найбільш руйнівною" в історії країни. Заява пролунала на тлі новини про смерть верховного лідера Алі Хаменеї.

"Найбільш руйнівна наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться незабаром на окупованих територіях та американських терористичних базах", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Al Jazeera. Фото: скриншот

Смерть Алі Хаменеї

Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в результаті операції США та Ізраїлю. За його словами, він був один із найзлісніших людей в історії.

Згодом в Ірані підтвердили смерть Хаменеї. Уряд країни оголосив 40-денну жалобу та неробочий тиждень.

А міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція Штатів проти Ірану найскладніша та смертоносна. За його словами, Вашингтон почав діяти після відмови Тегерана від ядерної угоди. 

США Іран вбивство Дональд Трамп політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
