Трамп пригрозив Ірану відповіддю після заяв про найсильніший удар

Іран анонсував сильний удар — Трамп погрожує відповіддю
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на погрози Ірану завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. Він наголосив, що краще цього не робити, оскільки будуть наслідки.
Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.
Реакція Трампа на погрози Ірану
"Іран щойно заявив, що сьогодні завдасть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше", — пише лідер США.
За його словами, якщо Іран це зробить, то "Штати дадуть відповідь з такою силою, якої ще ніколи не було".
Що передувало
Корпус вартових ісламської революції анонсував наступальну операцію, яка стане "найбільш руйнівною" в історії країни. Заява пролунала на тлі новини про смерть верховного лідера Алі Хаменеї.
"Найбільш руйнівна наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться незабаром на окупованих територіях та американських терористичних базах", — йдеться у повідомленні.
Смерть Алі Хаменеї
Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в результаті операції США та Ізраїлю. За його словами, він був один із найзлісніших людей в історії.
Згодом в Ірані підтвердили смерть Хаменеї. Уряд країни оголосив 40-денну жалобу та неробочий тиждень.
А міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція Штатів проти Ірану найскладніша та смертоносна. За його словами, Вашингтон почав діяти після відмови Тегерана від ядерної угоди.
