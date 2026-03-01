Трамп пригрозив Ірану відповіддю після заяв про найсильніший удар

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на погрози Ірану завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. Він наголосив, що краще цього не робити, оскільки будуть наслідки.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реакція Трампа на погрози Ірану

"Іран щойно заявив, що сьогодні завдасть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше", — пише лідер США.

За його словами, якщо Іран це зробить, то "Штати дадуть відповідь з такою силою, якої ще ніколи не було".

Допис Трампа. Фото: скриншот

Що передувало

Корпус вартових ісламської революції анонсував наступальну операцію, яка стане "найбільш руйнівною" в історії країни. Заява пролунала на тлі новини про смерть верховного лідера Алі Хаменеї.

"Найбільш руйнівна наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться незабаром на окупованих територіях та американських терористичних базах", — йдеться у повідомленні.

Допис Al Jazeera. Фото: скриншот

Смерть Алі Хаменеї

Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в результаті операції США та Ізраїлю. За його словами, він був один із найзлісніших людей в історії.

Згодом в Ірані підтвердили смерть Хаменеї. Уряд країни оголосив 40-денну жалобу та неробочий тиждень.

А міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція Штатів проти Ірану найскладніша та смертоносна. За його словами, Вашингтон почав діяти після відмови Тегерана від ядерної угоди.