Саміт Євроради в Брюсселі 20 березня — підсумки першого дня

Зустріч лідерів у Брюсселі. Фото: OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбувся перший день саміту Європейської ради. Напередодні зустрічі глава Євроради Антоніу Кошта повідомив, що розглянуть нещодавні події щодо України та наступні кроки щодо оборони.

Новини.LIVE працювали на місці події та зібрали підсумки саміту в Брюсселі.

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Як тривала підготовка

У просторій залі розмістили прапори всіх держав, чиї лідери взяли участь у саміті. На місці одразу прибули журналісти.

Кошта наголосив, що центральним пунктом порядку денного цієї зустрічі буде конкурентоспроможність.

Україна та саміт

Журналістка Новини.LIVE повідомила, що стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський виступить в онлайн форматі.

Деякі країни ЄС пропонували визначати обсяг фінансування відповідно до економічних можливостей кожної держави.

За три роки повномасштабної війни Європейський Союз виділив Україні 138 мільярдів євро, з яких 50 мільярдів спрямовані на військову допомогу.

Крім того, ЄС наполягає, що переговори з Росією мають відбуватися з позиції сили, що передбачає подальше збільшення військової підтримки.

Заяви лідерів

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився про припинення вогню в Україні. За його словами, РФ вже порушувала мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього він скептично ставиться до обіцянок Путіна.

"З досвіду України за ці 11 років, дуже важко довіряти Путіну", — сказав Пленкович.

А премʼєр Португалії Луїс Монтенегро заявив, якщо в Україні настане припинення вогню, кошти з військової допомоги можуть перенаправити на інші напрямки.

За його словами, Португалія вже надала Україні від 300 до 600 млн євро допомоги, але зауважив, що "ресурси країни небезмежні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн НАТО, зокрема й Німеччина, готові виділяти 2% ВВП на оборону. Наразі обговорюється, як саме втілити це рішення та розпочати необхідні зміни.

Крім того, він зазначив, що ЄС має намір забезпечити Україні потужну армію після укладення перемир’я з Росією.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що ЄС має бути готовий до можливого загострення ситуації через російську агресію.

А лідер Литви Гітанас Наусєда заявив, що Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу до 2030 року. За його словами, для цього необхідно виконати реформи та завершити усі процедури вступу раніше, ніж країни Західних Балкан.

Також Литва готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас вважає реалістичним виділення Україні 5 млрд євро на оборону найближчим часом.

Однак, за її словами, деякі країни ЄС скептично ставляться до великого пакета у розмірі 40 млрд євро через власні бюджетні труднощі.

А радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Україна нібито не готова до вступу в Європейський Союз.

Він також прокоментував можливе перемир’я між Україною та Росією, заявивши, що налаштований досить оптимістично.

Виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський виступив на заході в онлайн форматі. Зокрема, він розповів про ключові аспекти ситуації в Україні та дипломатичні зусилля з партнерами.

Зеленський повідомив, що минулої ночі, 19 березня, російські війська здійснили масовану дронову атаку на Україну. Загалом армія РФ випустила 171 ударний безпілотник. За словами президента, ціллю ворога була українська інфраструктура.

Він наголосив, що Україні необхідні кошти на артилерійські снаряди. Наша країна очікує підтримку від Європи у розмірі щонайменше 5 млрд євро, і була б за це дуже вдячною. Крім того, потрібні інвестиції у виробництво зброї.

Зеленський підкреслив, що санкції проти Росії дуже необхідні і закликав Європу не послаблювати тиск. На думку глави держави, обмеження повинні залишатися в силі до тих пір, поки Росія не почне виводити свої війська з наших територій і повністю не компенсує збитки, завдані її агресією.

Крім того, український лідер розповів про розмову з лідером США Дональдом Трампом:

"Вчора я мав продуктивну розмову з президентом Трампом. З самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо — припинення атак на енергетику та інфраструктуру, а також припинення вогню на морі. І ми продовжуємо підтримувати ці зусилля".

Зеленський зазначив, що Україна виконала всі вимоги для вступу до ЄС, але зараз існують серйозні труднощі у відкритті першого та інших переговорних кластерів щодо цього питання.

Підсумкові рішення

Очікується, що остаточні рішення та деталі будуть оголошені на пресконференції після завершення саміту.

Важливість саміту в Брюсселі

Лідери країн ЄС зібралися, аби зробити більше для того, щоб зробити блок більш конкурентоспроможним завдяки посиленню військової могутності.

Крім того, однією з тем є підтримка України у війні проти російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні також відбулася Європейська конференція у Страсбурзі. Новини.LIVE працювали на місці події та зібрали підсумки зустрічі.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо візиту українських нардепів до США у лютому.