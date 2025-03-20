Витрати на оборону — країни НАТО готові виділяти більше грошей

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі країни НАТО, включно з Німеччиною, готові витрачати два відсотки валового внутрішнього продукту на оборону. Зараз питання в тому, як це реалізувати та започаткувати зміни.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Витрати країн НАТО на оборону

"Майже всі країни НАТО, включно з Німеччиною, готові витрачати 2% ВВП на оборону", — наголосив Шольц.

Канцлер ФРН заявив, що це стане можливим завдяки ухваленню історичних змін до Конституції, які дозволяють оборонну позику у розмірі 500 млрд євро. Очікується, що це рішення стимулюватиме як німецьку економіку, так і зростання збройової промисловості в регіоні.

Тепер документ має затвердити верхня палата — Бундесрат, голосування заплановане на 21 березня.

Нагадаємо, 14 березня Фрідріх Мерц анонсував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.

Також Україна підписала контракт на співпрацю з німецькою компанією, що займається виробництвом системи IRIS-T.