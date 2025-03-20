Расходы на оборону — страны НАТО готовы выделять больше денег

Шольц сказал, сколько страны НАТО готовы тратить на оборону
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить два процента валового внутреннего продукта на оборону. Сейчас вопрос в том, как это реализовать и начать изменения.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Расходы стран НАТО на оборону
"Почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить 2% ВВП на оборону", — подчеркнул Шольц.
Канцлер ФРГ заявил, что это станет возможным благодаря принятию исторических изменений в Конституцию, которые позволяют оборонный заем в размере 500 млрд евро. Ожидается, что это решение будет стимулировать как немецкую экономику, так и рост оружейной промышленности в регионе.
Теперь документ должна утвердить верхняя палата — Бундесрат, голосование запланировано на 21 марта.
Напомним, 14 марта Фридрих Мерц анонсировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.
Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией, занимающейся производством системы IRIS-T.
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