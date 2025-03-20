Расходы на оборону — страны НАТО готовы выделять больше денег

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить два процента валового внутреннего продукта на оборону. Сейчас вопрос в том, как это реализовать и начать изменения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Почти все страны НАТО, включая Германию, готовы тратить 2% ВВП на оборону", — подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ заявил, что это станет возможным благодаря принятию исторических изменений в Конституцию, которые позволяют оборонный заем в размере 500 млрд евро. Ожидается, что это решение будет стимулировать как немецкую экономику, так и рост оружейной промышленности в регионе.

Теперь документ должна утвердить верхняя палата — Бундесрат, голосование запланировано на 21 марта.

Напомним, 14 марта Фридрих Мерц анонсировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.

Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией, занимающейся производством системы IRIS-T.