Зеленський на саміті Ради Європи закликав до фінансової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS

Президент Володимир Зеленський 20 березня виступив онлайн на саміті Ради Європи в Страсбурзі. Він заявив про потребу в коштах на артилерійські снаряди.

Про це український лідер сказав по відеозвʼязку.

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Артилерійські снаряди

"Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у розмірі щонайменше п'яти мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах", — наголосив Зеленський.

За його словами, Європі потрібна технологічна незалежність, в тому числі у виробництві зброї. Він зауважив, що все для захисту континенту має вироблятися саме в Європі.

Глава держави зазначив, що було б правильно, якби програма ReArm Europe почала діяти якомога швидше, оскільки це дуже корисна і далекоглядна ініціатива.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали ключові заяви Зеленського під час виступу на саміті Ради Європи в Страсбурзі.

Відомо, що на саміті обговорили захист демократії, підтримку України, переговори щодо співпраці зі США та інше.