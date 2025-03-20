Зеленский на саммите Совета Европы призвал к финансовой поддержке Украины

Нужны снаряды — Зеленский призвал ЕС к финансовой поддержке
Президент Владимир Зеленский 20 марта выступил онлайн на саммите Совета Европы в Страсбурге. Он заявил о потребности в средствах на артиллерийские снаряды.
Об этом украинский лидер сказал по видеосвязи.
Артиллерийские снаряды
"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за поддержку Европы в размере не менее пяти миллиардов евро как можно быстрее. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Европе нужна технологическая независимость, в том числе в производстве оружия. Он отметил, что все для защиты континента должно производиться именно в Европе.
Глава государства отметил, что было бы правильно, если бы программа ReArm Europe начала действовать как можно скорее, поскольку это очень полезная и дальновидная инициатива.
Напомним, Новини.LIVE собрали ключевые заявления Зеленского во время выступления на саммите Совета Европы в Страсбурге.
Известно, что на саммите обсудили защиту демократии, поддержку Украины, переговоры по сотрудничеству с США и прочее.
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