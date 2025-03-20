Зеленский на саммите Совета Европы призвал к финансовой поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS

Президент Владимир Зеленский 20 марта выступил онлайн на саммите Совета Европы в Страсбурге. Он заявил о потребности в средствах на артиллерийские снаряды.

Об этом украинский лидер сказал по видеосвязи.

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Артиллерийские снаряды

"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за поддержку Европы в размере не менее пяти миллиардов евро как можно быстрее. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Европе нужна технологическая независимость, в том числе в производстве оружия. Он отметил, что все для защиты континента должно производиться именно в Европе.

Глава государства отметил, что было бы правильно, если бы программа ReArm Europe начала действовать как можно скорее, поскольку это очень полезная и дальновидная инициатива.

Напомним, Новини.LIVE собрали ключевые заявления Зеленского во время выступления на саммите Совета Европы в Страсбурге.

Известно, что на саммите обсудили защиту демократии, поддержку Украины, переговоры по сотрудничеству с США и прочее.