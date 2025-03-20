Прем'єр Португалії відповів, куди перенаправлять гроші у разі перемир'я

Прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро розповів, куди перенаправлять кошти у разі перемир’я між Україною та РФ. Також він назвав суму, яку Португалія виділила на допомогу Україні.

Про це прем'єр заявив під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 20 березня.

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"Якщо в Україні настане припинення вогню, кошти з військової допомоги можуть перенаправити на інші напрямки", — сказав прем’єр.

Також він зазначив, що його країна вже надала Києву від 300 до 600 млн євро допомоги, але зауважив, що "ресурси країни небезмежні".

"Ми маємо обов’язково підтримувати Україну згідно з нашою двосторонньою угодою про військову та економічну співпрацю. Торік це коштувало близько 221 мільйона євро, і цього року сума подібна. Звісно розвиток подій, наші зобов’язання в ЄС, НАТО та інших ініціативах можуть збільшити цей внесок. Ми завжди узгоджуватимемо це з ситуацією на місцях. Ми впевнені, що якщо процеси припинення вогню та мирні переговори просуватимуться, нам можливо доведеться перенаправити кошти з військової на інші види допомоги. Ми готові співпрацювати в рамках ЄС та у військовій сфері, — сказав прем'єр Португалії.

Водночас у відповідь на питання представників ЗМІ щодо наданої Україні допомоги у розмірі 300-600 мільйонів, він зазначив, що це відчутна сума.

"Краще сказати, це відчутна сума. Вона точна і саме такого порядку. Зараз немає підстав спекулювати на цій цифрі. Це наше зобов’язання щодо політичної, військової та гуманітарної підтримки, яке ми виконуємо в межах наших можливостей. Вони не безмежні, ми це розуміємо. Ми також робимо внесок у майбутнє: підтримання миру, гарантії безпеки...", — резюмував Луїс Монтенегро.

Зазначимо що українська делегація на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком 20 березня прибула до Ради Європи. Сьогодні у Страсбурзі відбудеться саміт.

Нагадаємо, 20 березня також відбувається саміт ЄС у Брюсселі. Триває активна підготовка до зустрічі.