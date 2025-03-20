Премьер Португалии ответил, куда перенаправят деньги в случае перемирия

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро. Фото: Reuters

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро рассказал, куда перенаправят средства в случае перемирия между Украиной и РФ. Также он назвал сумму, которую Португалия выделила на помощь Украине.

Об этом премьер заявил во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 20 марта.

Читайте также:

Премьер Португалии о перенаправлении денег в случае перемирия

"Если в Украине наступит прекращение огня, средства из военной помощи могут перенаправить на другие направления", — сказал премьер.

Также он отметил, что его страна уже предоставила Киеву от 300 до 600 млн евро помощи, но отметил, что "ресурсы страны небезграничны".

"Мы должны обязательно поддерживать Украину согласно нашему двустороннему соглашению о военном и экономическом сотрудничестве. В прошлом году это стоило около 221 миллиона евро, и в этом году сумма подобная. Конечно развитие событий, наши обязательства в ЕС, НАТО и других инициативах могут увеличить этот вклад. Мы всегда будем согласовывать это с ситуацией на местах. Мы уверены, что если процессы прекращения огня и мирные переговоры будут продвигаться, нам возможно придется перенаправить средства с военной на другие виды помощи. Мы готовы сотрудничать в рамках ЕС и в военной сфере, — сказал премьер Португалии.

В то же время в ответ на вопрос представителей СМИ о предоставленной Украине помощи в размере 300-600 миллионов, он отметил, что это ощутимая сумма.

"Лучше сказать, это ощутимая сумма. Она точная и именно такого порядка. Сейчас нет оснований спекулировать на этой цифре. Это наше обязательство по политической, военной и гуманитарной поддержке, которое мы выполняем в пределах наших возможностей. Они не безграничны, мы это понимаем. Мы также делаем вклад в будущее: поддержание мира, гарантии безопасности...", — резюмировал Луис Монтенегро.

Отметим, что украинская делегация во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком 20 марта прибыла в Совет Европы. Сегодня в Страсбурге состоится саммит.

Напомним, 20 марта также проходит саммит ЕС в Брюсселе. Продолжается активная подготовка к встрече.