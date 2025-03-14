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Сибіга зустрівся з головою МЗС Португалії — головні теми

14 березня 2025 17:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Сибіга зустрівся з головою МЗС Португалії Ранжелом — про що говорили
Андрій Сибіга та Пауло Ранжел. Фото: МЗС
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 14 березня, привітав у Києві очільника МЗС Португалії Паула Ранжела. Вони обговорили подальшу військову підтримку України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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Зустріч Сибіги та Ранжела

Під час зустрічі Сибіга наголосив на важливості посилення допомоги для України й наголосив, що майбутнє Європи залежить від єдності союзників.

Сторони обговорили нарощування взаємодії країн в оборонній сфері, постачання військової техніки та озброєння, а також участь Португалії у коаліціях з підтримки українських спроможностей.

Також голова МЗС України поділився зі своїм португальським колегою результатами українсько-американської зустрічі в Джидді 11 березня та подякував за підтримку України у досягненні справедливого миру.

Зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з главою МЗС Португалії Паулом Ранжелом у Києв
Андрій Сибіга та Пауло Ранжел. Фото: МЗС

"Ми також вітаємо готовність Португалії розглянути різні модальності участі у процесі вироблення та забезпечення гарантій безпеки для України", — сказав Сибіга.

Крім того, вони приділили увагу санкціям проти Росії — український міністр подякував Португалії за підтримку всіх пакетів обмежень ЄС.

Андрій Сибіга та Пауло Ранжел обговорюють військову підтримку України
Андрій Сибіга та Пауло Ранжел. Фото: МЗС

Допомога Португалії

Голови зовнішньополітичних відомств обговорили відбудову України, зокрема важливість проєкту реконструкції Житомирського ліцею №25. Португалія є однією з країн, які роблять значний внесок у відбудову регіонів, які постраждали від російського вторгнення.

Також Сибіга подякував за особисте сприяння Ранжела щодо реалізації важливих гуманітарних проєктів під егідою Першої леді України Олени Зеленської. Так, країна зробила внесок 160 тисяч євро на створення двох "Шкіл Супергероїв" у Чернігівській і Черкаській областях.

Очільники МЗС України та Португалії зустрілися в Києві 14 березня
Андрій Сибіга та Пауло Ранжел. Фото: МЗС

Загалом за два роки Португалія виділила 7 мільйонів євро на програму Grain from Ukraine, що допомагає доставляти українське зерно тим, хто його найбільше потребує, а також сприяє подоланню продовольчої кризи у світі.

Крім того, Португалія використає потенціал для взаємодії з країнами португаломовного світу в країнах Африки та Латинської Америки.

Сибіга презентував голові МЗС Португалії архівні дипломатичні документи періоду УНР, УРСР та часів Незалежної України, аби підтвердити тісні звʼязки між країнами протягом століть. 

Міністри закордонних справ України та Португалії зміцнюють співпрацю в оборонній сфері
Сибіга показує архівні документи Ранжелу. Фото: МЗС

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

А Сибіга сьогодні у Києві зустрівся з новим головою МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, вони обговорили наступні кроки для підтримки України.

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