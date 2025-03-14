Сибига встретился с главой МИД Португалии Ранжелом — о чем говорили

Андрей Сибига и Пауло Ранжел. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 14 марта, поздравил в Киеве главу МИД Португалии Паула Ранжела. Они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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Встреча Сибиги и Ранжела

Во время встречи Сибига отметил важность усиления помощи для Украины и подчеркнул, что будущее Европы зависит от единства союзников.

Стороны обсудили наращивание взаимодействия стран в оборонной сфере, поставки военной техники и вооружения, а также участие Португалии в коалициях по поддержке украинских возможностей.

Также глава МИД Украины поделился со своим португальским коллегой результатами украинско-американской встречи в Джидде 11 марта и поблагодарил за поддержку Украины в достижении справедливого мира.

Андрей Сибига и Пауло Ранжел. Фото: МИД

"Мы также приветствуем готовность Португалии рассмотреть различные модальности участия в процессе выработки и обеспечения гарантий безопасности для Украины", — сказал Сибига.

Кроме того, они уделили внимание санкциям против России — украинский министр поблагодарил Португалию за поддержку всех пакетов ограничений ЕС.

Андрей Сибига и Пауло Ранжел. Фото: МИД

Помощь Португалии

Главы внешнеполитических ведомств обсудили восстановление Украины, в частности важность проекта реконструкции Житомирского лицея №25. Португалия является одной из стран, которые делают значительный вклад в восстановление регионов, пострадавших от российского вторжения.

Также Сибига поблагодарил за личное содействие Ранжела по реализации важных гуманитарных проектов под эгидой Первой леди Украины Елены Зеленской. Так, страна сделала взнос 160 тысяч евро на создание двух "Школ Супергероев" в Черниговской и Черкасской областях.

Андрей Сибига и Пауло Ранжел. Фото: МИД

Всего за два года Португалия выделила 7 миллионов евро на программу Grain from Ukraine, которая помогает доставлять украинское зерно тем, кто в нем больше всего нуждается, а также способствует преодолению продовольственного кризиса в мире.

Кроме того, Португалия использует потенциал для взаимодействия со странами португалоязычного мира в странах Африки и Латинской Америки.

Сибига представил главе МИД Португалии архивные дипломатические документы периода УНР, УССР и времен Независимой Украины, чтобы подтвердить тесные связи между странами на протяжении веков.

Сибига показывает архивные документы Ранжелу. Фото: МИД

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

А Сибига сегодня в Киеве встретился с новым главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, они обсудили следующие шаги для поддержки Украины.