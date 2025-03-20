Припинення вогню в Україну — в Хорватії не довіряють Путіну

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився про припинення вогню в Україні. За його словами, за 11 років Києву дуже важко довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Відповідаючи на запитання щодо можливого припинення вогню, голова хорватського уряду зазначив, що Росія вже порушувала мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Через це він скептично ставиться до обіцянок Путіна.

"З досвіду України за ці 11 років, дуже важко довіряти Путіну", — сказав Андрей Пленкович.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Путін хоче звинуватити Україну у порушенні перемир'я. Такі плани Кремль будує ще до того, як обидві країни офіційно виконають угоду.

Водночас прем'єр Португалії відповів, куди спрямують кошти у разі перемир'я між Україною та РФ.