Прекращение огня в Украине — в Хорватии не доверяют Путину

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: скриншот из видео

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович высказался о прекращении огня в Украине. По его словам, за 11 лет Киеву очень трудно доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, глава хорватского правительства отметил, что Россия уже нарушала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Поэтому он скептически относится к обещаниям Путина.

"По опыту Украины за эти 11 лет очень трудно доверять Путину", — сказал Андрей Пленкович.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Путин хочет обвинить Украину в нарушении перемирия. Такие планы Кремль строит еще до того, как обе страны официально выполнят соглашение.

В то же время премьер Португалии ответил, куда направят средства в случае перемирия между Украиной и РФ.