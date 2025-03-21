Саммит Евросовета в Брюсселе 20 марта — итоги первого дня

Встреча лидеров в Брюсселе. Фото: OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS

В Брюсселе в четверг, 20 марта, состоялся первый день саммита Европейского совета. Накануне встречи глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что рассмотрят недавние события в отношении Украины и следующие шаги по обороне.

Новини.LIVE работали на месте события и собрали итоги саммита в Брюсселе.

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Как шла подготовка

В просторном зале разместили флаги всех государств, чьи лидеры приняли участие в саммите. На месте сразу прибыли журналисты.

Кошта отметил, что центральным пунктом повестки дня этой встречи будет конкурентоспособность.

Украина и саммит

Журналистка Новини.LIVE сообщила, что стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский выступит в онлайн формате.

Некоторые страны ЕС предлагали определять объем финансирования в соответствии с экономическими возможностями каждого государства.

За три года полномасштабной войны Европейский Союз выделил Украине 138 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов направлены на военную помощь.

Кроме того, ЕС настаивает, что переговоры с Россией должны происходить с позиции силы, что предполагает дальнейшее увеличение военной поддержки.

Заявления лидеров

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович высказался о прекращении огня в Украине. По его словам, РФ уже нарушала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Вследствие этого он скептически относится к обещаниям Путина.

"По опыту Украины за эти 11 лет, очень трудно доверять Путину", — сказал Пленкович.

А премьер Португалии Луис Монтенегро заявил, что если в Украине наступит прекращение огня, средства из военной помощи могут перенаправить на другие направления.

По его словам, Португалия уже предоставила Украине от 300 до 600 млн евро помощи, но отметил, что "ресурсы страны небезграничны".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большинство стран НАТО, в том числе и Германия, готовы выделять 2% ВВП на оборону. Сейчас обсуждается, как именно воплотить это решение и начать необходимые изменения.

Кроме того, он отметил, что ЕС намерен обеспечить Украине мощную армию после заключения перемирия с Россией.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что ЕС должен быть готов к возможному обострению ситуации из-за российской агрессии.

А лидер Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина имеет все шансы стать членом Европейского Союза до 2030 года. По его словам, для этого необходимо выполнить реформы и завершить все процедуры вступления раньше, чем страны Западных Балкан.

Также Литва готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас считает реалистичным выделение Украине 5 млрд евро на оборону в ближайшее время.

Однако, по ее словам, некоторые страны ЕС скептически относятся к большому пакету в размере 40 млрд евро из-за собственных бюджетных трудностей.

А советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Украина якобы не готова к вступлению в Европейский Союз.

Он также прокомментировал возможное перемирие между Украиной и Россией, заявив, что настроен достаточно оптимистично.

Выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятии в онлайн формате. В частности, он рассказал о ключевых аспектах ситуации в Украине и дипломатических усилиях с партнерами.

Зеленский сообщил, что минувшей ночью, 19 марта, российские войска совершили массированную дроновую атаку на Украину. В целом армия РФ выпустила 171 ударный беспилотник. По словам президента, целью врага была украинская инфраструктура.

Он отметил, что Украине необходимы средства на артиллерийские снаряды. Наша страна ожидает поддержку от Европы в размере не менее 5 млрд евро, и была бы за это очень благодарна. Кроме того, нужны инвестиции в производство оружия.

Зеленский подчеркнул, что санкции против России очень необходимы и призвал Европу не ослаблять давление. По мнению главы государства, ограничения должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с наших территорий и полностью не компенсирует ущерб, нанесенный ее агрессией.

Кроме того, украинский лидер рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом:

"Вчера я имел продуктивный разговор с президентом Трампом. С самого начала Украина выступала за то, что мы сейчас обсуждаем — прекращение атак на энергетику и инфраструктуру, а также прекращение огня на море. И мы продолжаем поддерживать эти усилия".

Зеленский отметил, что Украина выполнила все требования для вступления в ЕС, но сейчас существуют серьезные трудности в открытии первого и других переговорных кластеров по этому вопросу.

Итоговые решения

Ожидается, что окончательные решения и детали будут объявлены на пресс-конференции после завершения саммита.

Важность саммита в Брюсселе

Лидеры стран ЕС собрались, чтобы сделать больше для того, чтобы сделать блок более конкурентоспособным благодаря усилению военной мощи.

Кроме того, одной из тем является поддержка Украины в войне против российских оккупантов.

Напомним, сегодня также состоялась Европейская конференция в Страсбурге. Новини.LIVE работали на месте события и собрали итоги встречи.

Также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался относительно визита украинских нардепов в США в феврале.