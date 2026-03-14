В Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю
Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі пригрозив Україні ударами. Таким чином, він відреагував на допомогу Ізраїлю безпілотниками.
Про це Ебрагім Азізі написав у соцмережі X у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.
Іран погрожує Україні
Азізі наголосив, що "дії Києва роблять всю територію України законною та правомірною ціллю для Ірану".
"Надаючи підтримку ізраїльському режиму за допомогою дронів, провальна Україна фактично вступила у війну і, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", — пише голова Комісії з національної безпеки парламенту.
Як почалася війна на Близькому Сході
Наприкінці лютого США спільно з Ізраїлем почали військову операцію проти Ірану через побоювання намірів Тегерану створити ядерну зброю. Згодом стало відомо про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та декількох високопосадовців країни.
У відповідь Іран почав атакувати сусідні країни, зокрема ОАЕ та Туреччину.
У Штатах вимагають повної капітуляції Тегерану, але там відмовляються. Водночас лідер США Дональд Трамп повідомив про перемогу у війні ще у перші години операції.
Допомога від України
Через бойові дії на Близькому Сході до України звернулися декілька країн за допомогою у протидії БпЛА, зокрема США. Київ запропонував Вашингтону угоду Drone Deal, яка передбачає передачу технологій у сфері дронів.
Наразі відомо, що на Близький Схід відправили три групи українських фахівців. Партнери задоволені співпрацею з українцями.
Водночас 13 березня лідер США Дональд Трамп заявив, що Україна ніяк не допомагає в обороні від дронів. На його слова вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Читайте Новини.LIVE!