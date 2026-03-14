Головна Новини дня В Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 16:49
Ебрагім Азізі. Фото: x.com/Ebrahimazizi33

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі пригрозив Україні ударами. Таким чином, він відреагував на допомогу Ізраїлю безпілотниками.

Про це Ебрагім Азізі написав у соцмережі X у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

Азізі наголосив, що "дії Києва роблять всю територію України законною та правомірною ціллю для Ірану".

"Надаючи підтримку ізраїльському режиму за допомогою дронів, провальна Україна фактично вступила у війну і, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", — пише голова Комісії з національної безпеки парламенту.

Дописи Азізі. Фото: скриншот

Як почалася війна на Близькому Сході 

Наприкінці лютого США спільно з Ізраїлем почали військову операцію проти Ірану через побоювання намірів Тегерану створити ядерну зброю. Згодом стало відомо про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та декількох високопосадовців країни.

У відповідь Іран почав атакувати сусідні країни, зокрема ОАЕ та Туреччину.

У Штатах вимагають повної капітуляції Тегерану, але там відмовляються. Водночас лідер США Дональд Трамп повідомив про перемогу у війні ще у перші години операції.

Допомога від України

Через бойові дії на Близькому Сході до України звернулися декілька країн за допомогою у протидії БпЛА, зокрема США. Київ запропонував Вашингтону угоду Drone Deal, яка передбачає передачу технологій у сфері дронів.

Наразі відомо, що на Близький Схід відправили три групи українських фахівців. Партнери задоволені співпрацею з українцями.

Водночас 13 березня лідер США Дональд Трамп заявив, що Україна ніяк не допомагає в обороні від дронів. На його слова вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
