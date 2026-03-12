Чи задоволені партнери роботою українців на Близькому Сході — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна вже направила три групи експертів для допомоги партнерам на Близькому Сході. За потреби Київ готовий розглянути можливість направлення в регіон додаткових спеціалістів. Наразі партнери дуже задоволені співпрацею з українцями.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Бухаресті в четвер, 12 березня, передає Новини.LIVE.

Зеленський про роботу українських груп на Близькому Сході

"Ми відреагували на прохання Сполучених Штатів Америки і лідерів Близького Сходу своєю допомогою. Ми відправили три серйозні групи експертів. Вони на місці", — зазначив Президент.

Зеленський додав, що за потреби Київ готовий відправити додаткових фахівців. Водночас, Україна буде зважати й на власні можливості, адже війна досі триває.

"Я сьогодні спілкувався з нашою групою, з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він знаходиться там (На Близькому Сході. — Ред.), з нашими військовими. Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею", — підсумував глава держави.

Інші заяви Зеленського у Бухаресті

Президент України прибув з робочим візитом у Румунію 12 березня. Він зустрівся з лідером країни Нікушором Даном та іншими посадовцями.

Під час пресконференції в Бухаресті Зеленський зазначив, що в межах "Рамштайну" Україна вже отримала частину ракет для систем Patriot. При цьому постачання ще триває.

Глава держави зазначив, що наразі розглядають можливість транзиту американського газу через Румунію. Крім того, Зеленський заявив про впровадження Дня румунської мови в Україні.

В межах візиту Україна та Румунія також домовилися про будівництво нових ліній електропередач між країнами. Це рішення має посилити енергетичну безпеку України.