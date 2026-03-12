Іранські оператори навчали росіян запускати шахеди по Україні — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме іранські оператори навчали росіян запускати "шахеди" по Україні під час перших атак. Іран давно є союзником Росії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Володимира Зеленського, яка прозвучала на пресконференції в Бухаресті, у четвер, 12 березня.

Зеленський про співпрацю РФ та Ірану

Президент зазначив, що саме Іран постачав Росії дрони-камікадзе. Відтак саме їхні оператори спочатку запускали "шахеди" та вчили росіян атакувати українські міста. Це відбувалося безпосередньо під час бойових дій.

"Коли запускалися перші "шахеди" (По Україні. — Ред.), то російських операторів не було. Були фахівці з іншої країни, з тієї, звідки приїхали ці дрони. І вони їх навчали", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Іран давно є союзником Росії. За його словами, це проявляється не тільки через підписані документи, а й через реальні дії.

Останні заяви Зеленського про Близький Схід

На пресконференції глава держави також додав, що Україна відправила своїх фахівців на Близький Схід. Йдеться про три групи, до складу яких входять військові, експерти та інженери. За потреби Київ розгляне додаткову відправку спеціалістів.

Натомість, як заявив Володимир Зеленський, Україна очікує на поставки додаткових ракет для протиповітряної оборони. Йдеться про дефіцитні засоби для систем Patriot.

Також глава держави зазначив, що співпраця РФ та Ірану у виробництві БпЛА може призвести до глобального конфлікту. Зеленський додав, що українська розвідка фіксує російські деталі в дронах "шахед".