Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, що Україна отримає за допомогу на Близькому Сході

Зеленський пояснив, що Україна отримає за допомогу на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 17:44
Зеленський пояснив, що отримає Україна за допомогу країнам Близького Сходу
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський розповів, що отримає Україна в обмін на допомогу Близькому Сходу. Зокрема, підіймається питання щодо дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Допомога Близькому Сходу від України

Президент наголосив, що Україна хоче отримати дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3.

Зеленський також нагадав, що рік тому Україна пропонувала США Drone-deal (угода, яка стосується виробництва та продажу дронів).

"В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва в обʼємі, який ми сьогодні не використовуємо. Тобто, у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам. А те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є частиною, в принципі, Drone-deal", — зауважив глава держави.

За його словами, ця угода актуальна для США зараз.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід. Йдеться про Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Українці допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії дронам.

Ситуація на Близькому Сході

Наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану через побоювання щодо можливого створення Тегераном ядерної зброї. Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кількох високопосадовців. Після цього по території країни почали завдавати ударів по різних об’єктах, зокрема по будівлі, де відбувалися вибори нового лідера.

У відповідь Іран почав атакувати сусідні держави, зокрема під ударами опинилися Дубай, Кіпр та Азербайджан. Попри заяви Тегерана про готовність припинити атаки, 7 березня удари відновилися. На тлі загострення президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану повної капітуляції.

Володимир Зеленський Іран ОАЕ ППО ракети дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації