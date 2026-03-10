Зеленський пояснив, що отримає Україна за допомогу країнам Близького Сходу

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський розповів, що отримає Україна в обмін на допомогу Близькому Сходу. Зокрема, підіймається питання щодо дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Допомога Близькому Сходу від України

Президент наголосив, що Україна хоче отримати дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3.

Зеленський також нагадав, що рік тому Україна пропонувала США Drone-deal (угода, яка стосується виробництва та продажу дронів).

"В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва в обʼємі, який ми сьогодні не використовуємо. Тобто, у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам. А те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є частиною, в принципі, Drone-deal", — зауважив глава держави.

За його словами, ця угода актуальна для США зараз.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід. Йдеться про Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Українці допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії дронам.

Ситуація на Близькому Сході

Наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану через побоювання щодо можливого створення Тегераном ядерної зброї. Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кількох високопосадовців. Після цього по території країни почали завдавати ударів по різних об’єктах, зокрема по будівлі, де відбувалися вибори нового лідера.

У відповідь Іран почав атакувати сусідні держави, зокрема під ударами опинилися Дубай, Кіпр та Азербайджан. Попри заяви Тегерана про готовність припинити атаки, 7 березня удари відновилися. На тлі загострення президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану повної капітуляції.