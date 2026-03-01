Відео
Головна Новини дня Іран атакував військові бази Британії на Кіпрі, — Гілі

Іран атакував військові бази Британії на Кіпрі, — Гілі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 18:33
Іран випустив ракети на бази Британії на Кіпрі — деталі від Гілі
Міністр оборони Британії Джон Гілі. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Іран випустив у напрямку Кіпру дві ракети. Там розташовані військові бази Великої Британії. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Іndependent, цитуючи міністра оборони Британії Джона Гілі. 

Читайте також:

Іран випустив ракети на Кіпр

Коментуючи атаку Ірану на Кіпр, Гіллі сказав, що у Британії "майже впевнені", що ракети були націлені на їхні військові бази. За його словами, це показує, "наскільки нерозбірливою є іранська відплата".

Міністр додав, що поблизу цілей, які атакував Іран у Бахрейні, перебували 300 британських військовослужбовців. 

"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від місця ракетних ударів", — повідомив Гілі.

Він закликав Іран припинити ракетні удари та "відмовитися від подальших неконтрольованих невибіркових атак у регіоні".

Які країни атакував Іран

Після початку військової операції США та Ізраїлю, Іран завдав ударів у відповідь та атакував американські військові бази в країнах Перської затоки.

Так, 28 лютого Іран завдав удару по ОАЕ. Внаслідок ракетної атаки в Абу-Дабі загинула одна людина. У керівництві країни атаку назвали "небезпечною ескалацією та боягузливим вчинком".

Також Іран атакував дронами аеропорт у Кувейті. Крім того, на невизначений час закрито аеропорт Шарджа, Міжнародний аеропорт Дубая та аеропорт Аль-Мактум в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім того, Тегеран вдарив по танкеру під прапором Палау в Ормузькій протоці. Наразі відомо про чотирьох поранених.

Іран Кіпр обстріли Велика Британія Джон Гілі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
