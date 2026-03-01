Іран випустив ракети на бази Британії на Кіпрі — деталі від Гілі

Міністр оборони Британії Джон Гілі. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Іран випустив у напрямку Кіпру дві ракети. Там розташовані військові бази Великої Британії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Іndependent, цитуючи міністра оборони Британії Джона Гілі.

Іран випустив ракети на Кіпр

Коментуючи атаку Ірану на Кіпр, Гіллі сказав, що у Британії "майже впевнені", що ракети були націлені на їхні військові бази. За його словами, це показує, "наскільки нерозбірливою є іранська відплата".

Міністр додав, що поблизу цілей, які атакував Іран у Бахрейні, перебували 300 британських військовослужбовців.

"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від місця ракетних ударів", — повідомив Гілі.

Він закликав Іран припинити ракетні удари та "відмовитися від подальших неконтрольованих невибіркових атак у регіоні".

Які країни атакував Іран

Після початку військової операції США та Ізраїлю, Іран завдав ударів у відповідь та атакував американські військові бази в країнах Перської затоки.

Так, 28 лютого Іран завдав удару по ОАЕ. Внаслідок ракетної атаки в Абу-Дабі загинула одна людина. У керівництві країни атаку назвали "небезпечною ескалацією та боягузливим вчинком".

Також Іран атакував дронами аеропорт у Кувейті. Крім того, на невизначений час закрито аеропорт Шарджа, Міжнародний аеропорт Дубая та аеропорт Аль-Мактум в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім того, Тегеран вдарив по танкеру під прапором Палау в Ормузькій протоці. Наразі відомо про чотирьох поранених.