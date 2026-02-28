Удар Ірану по аеропорту Кувейту — що відомо — відео

Наслідки удару по аеропорту Кувейту. Фото: кадр з відео

Безпілотники Ірану атакували Міжнародний аеропорт Кувейту, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури. На тлі загострення безпекової ситуації в регіоні також тимчасово припинено роботу трьох аеропортів в ОАЕ.

Атака Ірану по Кувейту

Один із дронів влучив по території аеропорту Кувейту. За попередніми даними, атаку здійснили іранські безпілотники типу "Шахед".

Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Офіційні органи Кувейту поки не надали повної інформації про наслідки інциденту.

Крім того, на невизначений час закрито аеропорт Шарджа, Міжнародний аеропорт Дубая та аеропорт Аль-Мактум в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони тимчасово припинили роботу через погіршення безпекової ситуації.

Військова операція в Ірані 28 лютого

28 лютого Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міністерстві оборони країни заявили, що це була "превентивна атака", покликана запобігти подальшим загрозам.

У відповідь Іран здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю, застосувавши балістичні ракети. Після цього конфлікт перейшов у фазу взаємних ударів. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової операції в Ірані та заявив про намір усунути загрозу, яку, за його словами, становить іранський режим.

Під час іранської атаки вибухи також пролунали в Об'єднаних Арабських Еміратах. Згодом з'явилася інформація про щонайменше одного загиблого в ОАЕ внаслідок ударів.

Саудівська Аравія відреагувала на ситуацію закликала міжнародну спільноту до рішучих кроків для її стабілізації. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "серйозне занепокоєння" подіями, а уряд Швейцарії наголосив, що "глибоко стурбований" ударами та підкреслив необхідність дотримання міжнародного права.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються стрімко, і підкреслив важливість збереження людських життів.

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації посольство рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Після інформації ізраїльських ЗМІ про ліквідацію аятола Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із офіційною заявою.