Иран нанес удар по международному аэропорту в Кувейте — видео

Иран нанес удар по международному аэропорту в Кувейте — видео

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 18:47
Иран атаковал аэропорт в Кувейте — что известно — видео
Последствия удара по аэропорту Кувейта. Фото: кадр из видео

Беспилотники Ирана атаковали Международный аэропорт Кувейта, в результате чего зафиксировано повреждение инфраструктуры. На фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе также временно приостановлена работа трех аэропортов в ОАЭ.

Об этом сообщает издание Kuwait Times, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Атака Ирана по Кувейту

Один из дронов попал по территории аэропорта Кувейта. По предварительным данным, атаку совершили иранские беспилотники типа "Шахед".

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Официальные органы Кувейта пока не предоставили полной информации о последствиях инцидента.

Кроме того, на неопределенное время закрыты аэропорт Шарджа, Международный аэропорт Дубая и аэропорт Аль-Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах. Они временно прекратили работу из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Военная операция в Иране 28 февраля

28 февраля Израиль нанес удар по Тегерану. В Министерстве обороны страны заявили, что это была "превентивная атака", призванная предотвратить дальнейшие угрозы.

В ответ Иран осуществил ракетный обстрел территории Израиля, применив баллистические ракеты. После этого конфликт перешел в фазу взаимных ударов. Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране и заявил о намерении устранить угрозу, которую, по его словам, представляет иранский режим.

Во время иранской атаки взрывы также прогремели в Объединенных Арабских Эмиратах. Впоследствии появилась информация о по меньшей мере одном погибшем в ОАЭ в результате ударов.

Саудовская Аравия отреагировала на ситуацию и призвала международное сообщество к решительным шагам для ее стабилизации. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "серьезной обеспокоенности" событиями, а правительство Швейцарии подчеркнуло, что "глубоко обеспокоено" ударами и подчеркнуло необходимость соблюдения международного права.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются стремительно, и подчеркнул важность сохранения человеческих жизней.

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью посольство рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль.

После информации израильских СМИ о ликвидации аятолла Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с официальным заявлением.

